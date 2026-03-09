Єрмак на новому робочому місці: перші фото

Андрій Єрмак очолив комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України при Національній асоціації адвокатів

При Національній асоціації адвокатів України запрацювали чотири колегіальні дорадчі органи, один із яких очолив колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сьогодні, 9 березня, відбулося перше установче засідання комітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну асоціацію адвокатів України.

Як відомо, Єрмак очолив комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення. Під час засідання йшлося про основні напрями діяльності нового органу: правничу допомогу військовослужбовцям і їхнім родинам, захист прав інших осіб, які постраждали від війни, напрацювання компенсаційних механізмів, а також участь адвокатури у формуванні законодавчих рішень для воєнного і повоєнного періоду.

Перше засідання комітету, який очолив колишній керівник Офісу президента фото: Національна асоціація адвокатів України

Як повідомляє пресслужба, діяльність комітету не обмежуватиметься лише питаннями чинних військових. У полі уваги також перебуватимуть ветерани, родини загиблих, військовополонені, зниклі безвісти, цивільні, які втратили майно або бізнес, а також діти та інші категорії осіб, що зазнали шкоди внаслідок збройної агресії. Зазначається, що комітет працюватиме не лише в Києві, а й у регіонах.

Нагадаємо, що колишній очільник Офісу президента не працював адвокатом з 20 лютого 2020 року. До того адвокатська практика Андрія Єрмака тривала майже 25 років. Колишній глава Офісу президента отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у 1995 році. У жовтні 1997-го Єрмак разом з адвокатами Василем Ващенком і Михайлом Приходьком зареєстрували ТОВ «Міжнародна правнича компанія».

На початку березня 2026 року стало відомо, що Єрмак очолив комітет адвокатури з питань захисту постраждалих від збройної агресії та компенсаційних механізмів. Як повідомляла Національна асоціація адвокатів, комітети утворюються з метою сприяння розвитку та зміцненню ролі адвокатури в Україні, забезпечення прав адвокатів і створення умов для надання професійної правничої допомоги. Також їх діяльність спрямована на забезпечення верховенства права, сприяння соціально-економічному розвитку держави, удосконалення правової системи та наближення її до міжнародних стандартів.

Комітети взаємодіють із Радою адвокатів України, органами державної влади та місцевого самоврядування, судовими і правоохоронними органами, комітетами Верховної Ради, міжнародними та правозахисними організаціями.

До слова, Національну асоціацію адвокатів України очолює юристка Лідія Ізовітова, яка, за даними журналістських розслідувань, має багаторічні зв’язки з Віктором Медведчуком.

Ізовітова керує асоціацією з моменту її створення у 2012 році. Формально її десятирічний строк повноважень завершився у 2022-му, однак вона продовжує очолювати НААУ. Переобрання керівництва не проводиться – офіційним обґрунтуванням називають воєнний стан.