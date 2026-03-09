Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Єрмак на новому робочому місці: перші фото

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Єрмак на новому робочому місці: перші фото
Ексглава Банкової нещодавно відновив свою адвокатську діяльність
фото: Національна асоціація адвокатів України

Андрій Єрмак очолив комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України при Національній асоціації адвокатів

При Національній асоціації адвокатів України запрацювали чотири колегіальні дорадчі органи, один із яких очолив колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сьогодні, 9 березня, відбулося перше установче засідання комітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну асоціацію адвокатів України.

Як відомо, Єрмак очолив комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення. Під час засідання йшлося про основні напрями діяльності нового органу: правничу допомогу військовослужбовцям і їхнім родинам, захист прав інших осіб, які постраждали від війни, напрацювання компенсаційних механізмів, а також участь адвокатури у формуванні законодавчих рішень для воєнного і повоєнного періоду.

Єрмак на новому робочому місці: перші фото фото 1
Єрмак на новому робочому місці: перші фото фото 2
Перше засідання комітету, який очолив колишній керівник Офісу президента
Перше засідання комітету, який очолив колишній керівник Офісу президента
фото: Національна асоціація адвокатів України

Як повідомляє пресслужба, діяльність комітету не обмежуватиметься лише питаннями чинних військових. У полі уваги також перебуватимуть ветерани, родини загиблих, військовополонені, зниклі безвісти, цивільні, які втратили майно або бізнес, а також діти та інші категорії осіб, що зазнали шкоди внаслідок збройної агресії. Зазначається, що комітет працюватиме не лише в Києві, а й у регіонах.

Нагадаємо, що колишній очільник Офісу президента не працював адвокатом з 20 лютого 2020 року. До того адвокатська практика Андрія Єрмака тривала майже 25 років. Колишній глава Офісу президента отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у 1995 році. У жовтні 1997-го Єрмак разом з адвокатами Василем Ващенком і Михайлом Приходьком зареєстрували ТОВ «Міжнародна правнича компанія».

На початку березня 2026 року стало відомо, що Єрмак очолив комітет адвокатури з питань захисту постраждалих від збройної агресії та компенсаційних механізмів. Як повідомляла Національна асоціація адвокатів, комітети утворюються з метою сприяння розвитку та зміцненню ролі адвокатури в Україні, забезпечення прав адвокатів і створення умов для надання професійної правничої допомоги. Також їх діяльність спрямована на забезпечення верховенства права, сприяння соціально-економічному розвитку держави, удосконалення правової системи та наближення її до міжнародних стандартів.

Комітети взаємодіють із Радою адвокатів України, органами державної влади та місцевого самоврядування, судовими і правоохоронними органами, комітетами Верховної Ради, міжнародними та правозахисними організаціями.

До слова, Національну асоціацію адвокатів України очолює юристка Лідія Ізовітова, яка, за даними журналістських розслідувань, має багаторічні зв’язки з Віктором Медведчуком.

Ізовітова керує асоціацією з моменту її створення у 2012 році. Формально її десятирічний строк повноважень завершився у 2022-му, однак вона продовжує очолювати НААУ. Переобрання керівництва не проводиться – офіційним обґрунтуванням називають воєнний стан.

Читайте також:

Теги: Андрій Єрмак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Єрмак повернувся до адвокатської діяльності
Єрмак візьме участь в оскарженні рішення МОК про дискваліфікацію скелетоніста Гераскевича
12 лютого, 21:47
Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента
Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента
12 лютого, 23:38
Пронін наголосив, що колишній очільник Банкової ніяк не долучений до команди адвокатів
Адвокат Гераскевича повідомив, яку роль Єрмак виконуватиме в оскарженні рішення МОК
13 лютого, 09:56
У САП прокоментували чутки про підозру Єрмаку
Чи буде підозра Єрмаку? Керівник САП дав відповідь
10 лютого, 18:00
Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак очолив комітет адвокатури з євроінтеграції
Андрій Єрмак отримав нову посаду
3 березня, 10:08
За даними журналістів, рідний брат Медведчука у 2015 році видавав В’ячеславу Абрамову довіреність на користування автівкою Porsche Cayenne
Водій Єрмака раніше працював на Медведчука – розслідування
4 березня, 10:18

Суспільство

Єрмак на новому робочому місці: перші фото
Єрмак на новому робочому місці: перші фото
Захищав Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Андрія Наконечного
Захищав Україну від початку повномасштабної війни. Згадаймо Андрія Наконечного
140 років від дня народження Георгія Нарбута: цікаві факти про батька українських грошей
140 років від дня народження Георгія Нарбута: цікаві факти про батька українських грошей
Дев'ять років поза законом: офіцер «Азову» зробив гучну заяву про очільника танкового інституту
Дев'ять років поза законом: офіцер «Азову» зробив гучну заяву про очільника танкового інституту
Держстат повідомив, коли можна буде зробити перепис населення України
Держстат повідомив, коли можна буде зробити перепис населення України
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua