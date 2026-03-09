9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 9 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
9 березня в Україні відзначають Національний шевченківський день. У світі відзначають Міжнародний день діджея. Віряни вшановують пам’ять святих 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 березня 2026 року.
Зміст
- Свята в Україні
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Свята в Україні
Національний шевченківський день
9 березня 2025 року виповнюється 211 років від дня народження українського письменника, класика української літератури Тараса Шевченка (Кобзаря).
Цього дня в Україні відзначається Національний шевченківський день, який заснував експрезидент України Віктор Ющенко. Про заснування шевченківського дня зазначено в указі від 16 травня «Про деякі заходи щодо підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка», яке святкували в Україні у 2014 році.
«Шевченківські дні» відзначають 9 та 10 березня, у день народження та роковини смерті Тараса Шевченка, шануючи українського поета, прозаїка, етнографа, мислителя, живописця, гравера, громадського діяча, діяча українського національного руху і символа України. В усіх закладах освіти проводяться виставки, години спілкування, конкурси малюнків за творами Кобзаря, конкурси на найкращих читачів творів Шевченка, випуски онлайн-газет на тему свята й багато інших заходів на честь українського поета.
Міжнародні та національні свята
Міжнародний день діджея
Щорічно 9 березня світ відзначає молоде й музичне професійне свято – Міжнародний день діджея, в межах якого також відбувається благодійна акція на допомогу дітям. Подію започаткувала міжнародна клубна індустрія у 2002 році. Суть акції: всі кошти, отримані 9 березня, переказуються у дитячі благодійні організації. Особливою популярністю свято користується у Великій Британії.
Релігійні свята та їхня історія
День святих 40 мучеників Севастійських
9 березня церква вшановує пам'ять 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися. Подія відбулася в IV столітті у місті Севастія (сучасна територія Туреччини). Сорок воїнів-християн, які відмовилися зректися своєї віри на користь язичництва, були піддані жорстоким тортурам.
Їх змусили роздягнутися і стояти всю ніч у крижаній воді озера, тоді як на березі для них розтопили лазню, щоб спокусити до відступництва. Один із воїнів не витримав і побіг до лазні, але одразу помер. Проте його місце зайняв один із охоронців, який, вражений стійкістю християн, увірував у Бога. До ранку всі вони прийняли мученицьку смерть.
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:
- Птахи починають будувати гнізда – чекайте на теплу весну;
- щебетання синиць зранку – до вдалого року;
- якщо на полях ще лежить багато снігу – травень буде прохолодним;
- випав сніг – до холодного Великодня.
Історичні події
- 1009 – перше відоме згадування Литви в Кведлінбурзьких анналах.
- 1309 – Папа Римський Климент V з міркувань безпеки оселився в Авіньйоні (Арль, Священна Римська імперія), де резиденція пап збереглася до 1377.
- 1497 – Миколай Коперник у Болоньї здійснив перші астрономічні спостереження.
- 1796 – у Парижі Наполеон I Бонапарт одружився з Жозефіною Богарне, уродженою Таше де ла Пажері (розлучилися 1809 року).
- 1822 – американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.
- 1918 – проголошена Білоруська Народна Республіка.
- 1930 – у Харківському оперному театрі розпочався судовий процес Спілки визволення України (СВУ).
- 1932 – в окупованій японськими військами Манчжурії створено маріонеткову державу Маньчжоу-Го.
- 1933 – прийнятий Конгресом США Надзвичайний банківський Акт сприяв виходу з Великої депресії.
- 1934 – у Києві засноване видавництво «Веселка».
- 1945 – американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.
- 1957 – президент США Двайт Ейзенгавер обнародував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.
- 1959 – у Нью-Йорку на торгівельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Лише першого року продажі сягли 350 тисяч.
- 2001 – у Києві неподалік будівлі Адміністрації Президента сталася сутичка учасників акції «Україна без Кучми» з міліцейським загоном спецпризначення. Після цього акція УБК пішла на спад.
Іменини
День ангела святкують: Іван, Теофілакт, Олександр, Опанас, Валерій, Тарас.
