9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 9 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

9 березня в Україні відзначають Національний шевченківський день. У світі відзначають Міжнародний день діджея. Віряни вшановують пам’ять святих 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 березня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

Національний шевченківський день

9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

9 березня 2025 року виповнюється 211 років від дня народження українського письменника, класика української літератури Тараса Шевченка (Кобзаря).

Цього дня в Україні відзначається Національний шевченківський день, який заснував експрезидент України Віктор Ющенко. Про заснування шевченківського дня зазначено в указі від 16 травня «Про деякі заходи щодо підготовки до святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка», яке святкували в Україні у 2014 році.

«Шевченківські дні» відзначають 9 та 10 березня, у день народження та роковини смерті Тараса Шевченка, шануючи українського поета, прозаїка, етнографа, мислителя, живописця, гравера, громадського діяча, діяча українського національного руху і символа України. В усіх закладах освіти проводяться виставки, години спілкування, конкурси малюнків за творами Кобзаря, конкурси на найкращих читачів творів Шевченка, випуски онлайн-газет на тему свята й багато інших заходів на честь українського поета.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день діджея

9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Щорічно 9 березня світ відзначає молоде й музичне професійне свято – Міжнародний день діджея, в межах якого також відбувається благодійна акція на допомогу дітям. Подію започаткувала міжнародна клубна індустрія у 2002 році. Суть акції: всі кошти, отримані 9 березня, переказуються у дитячі благодійні організації. Особливою популярністю свято користується у Великій Британії.

Релігійні свята та їхня історія

День святих 40 мучеників Севастійських

9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

9 березня церква вшановує пам'ять 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися. Подія відбулася в IV столітті у місті Севастія (сучасна територія Туреччини). Сорок воїнів-християн, які відмовилися зректися своєї віри на користь язичництва, були піддані жорстоким тортурам.

Їх змусили роздягнутися і стояти всю ніч у крижаній воді озера, тоді як на березі для них розтопили лазню, щоб спокусити до відступництва. Один із воїнів не витримав і побіг до лазні, але одразу помер. Проте його місце зайняв один із охоронців, який, вражений стійкістю християн, увірував у Бога. До ранку всі вони прийняли мученицьку смерть.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Птахи починають будувати гнізда – чекайте на теплу весну;
  • щебетання синиць зранку – до вдалого року;
  • якщо на полях ще лежить багато снігу – травень буде прохолодним;
  • випав сніг – до холодного Великодня.

Історичні події

  • 1009 – перше відоме згадування Литви в Кведлінбурзьких анналах.
  • 1309 – Папа Римський Климент V з міркувань безпеки оселився в Авіньйоні (Арль, Священна Римська імперія), де резиденція пап збереглася до 1377.
  • 1497 – Миколай Коперник у Болоньї здійснив перші астрономічні спостереження.
  • 1796 – у Парижі Наполеон I Бонапарт одружився з Жозефіною Богарне, уродженою Таше де ла Пажері (розлучилися 1809 року).
  • 1822 – американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.
  • 1918 – проголошена Білоруська Народна Республіка.
  • 1930 – у Харківському оперному театрі розпочався судовий процес Спілки визволення України (СВУ).
  • 1932 – в окупованій японськими військами Манчжурії створено маріонеткову державу Маньчжоу-Го.
  • 1933 – прийнятий Конгресом США Надзвичайний банківський Акт сприяв виходу з Великої депресії.
  • 1934 – у Києві засноване видавництво «Веселка».
  • 1945 – американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.
  • 1957 – президент США Двайт Ейзенгавер обнародував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.
  • 1959 – у Нью-Йорку на торгівельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Лише першого року продажі сягли 350 тисяч.
  • 2001 – у Києві неподалік будівлі Адміністрації Президента сталася сутичка учасників акції «Україна без Кучми» з міліцейським загоном спецпризначення. Після цього акція УБК пішла на спад.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Теофілакт, Олександр, Опанас, Валерій, Тарас.

