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Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Масло привезене в коробках має нижчу ціну, ніж фасоване
фото з відкритих джерел

«Якісне масло не стріляє на сковорідці»

Якісне масло не повинно стріляти на сковорідці, також воно має кришитися після виймання із холодильника. Про це в «Главкому» повідомила декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Лариса Баль-Прилипко.

«Якщо масло стріляє на сковорідці і якщо виймаєте з морозилки, а воно м’яке, не кришиться, то це говорить про те, що це може бути спред, тобто «мікс» з натуральних вершків, різного роду харчових добавок та обов'язкового додавання рослинних масел (соняшникова, кукурудзяна, соєва)», – каже Баль-Прилипко.

Харчовий технолог пояснила, що є стандарт ДСТУ 4399 «Масло вершкове», за яким масло буває таких видів:
• екстра (жирність 80 – 85%);
• селянське (жирність 72,5% – 79,9%);
• бутербродне (61,5 – 72,4%).

За її словами, не варто боятися купляти масло, якщо на упаковці вказано 81,5%. Це також відповідає державному стандарту.

Баль-Прилипко запевнила, що технологія виробництва контролюється державою. За її словами, не варто боятися купувати масло, що привезене в коробках та має нижчу ціну, ніж фасоване масло цього ж виробника.

«Звичайно, є контроль. Навіщо «палитися» на державному стандарті, якщо можна мати свою рецептуру і з дотриманням технічних умов випускати свою продукцію? Виробник може вітаміни додати до своєї продукції, наприклад. Повірте, технологія виробництва контролюється державою», – сказала вона. 

Лариса Баль-Прилипко також розповіла, що не всі сосиски, на яких написано «Дитячі», можна їсти дітям

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Теги: продукти їжа супермаркет молочна продукція

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