Дев'ять років поза законом: офіцер «Азову» зробив гучну заяву про очільника танкового інституту

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Дев'ять років поза законом: офіцер «Азову» зробив гучну заяву про очільника танкового інституту
Начальник Військового Інституту танкових військ Олександр Серпухов
Очільник закладу Олександр Серпухов мав залишити крісло ще дев'ять років тому

Начальник Військового Інституту танкових військ перебуває на своїй посаді незаконно, вважає офіцер бригади Національної гвардії України «Азов» Іван Галенко з позивним Юнкер. На його думку, очільник закладу мав залишити крісло ще дев'ять років тому, інформує «Главком».

Офіцер Іван Галенко посилається на закон України про Вищу освіту, в якому йдеться, що одна і та сама особа не може бути керівником закладу вищої освіти понад два терміни.

Тобто, за словами Юнкера, Олександр Серпухов, який обійняв посаду керівника танкового вишу у 2007 році, повинен був звільнитися ще 2017-го, коли сплив другий термін обрання.

«Сьогодні вже 2026 рік, до попередніх і теперішнього міністра оборони є питання», – пише Іван Галенко.

Зауважимо, Олександр Серпухов у 1981 році закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище. Має звання бригадного генерала Збройних Сил України. З вересня по грудень 2015 року брав участь у антитерористичній операції. 

Раніше ЗМІ писали, що начальник Військового інституту танкових військ Олександр Серпухов перетворив інститут на особисту «корупційну ферму». Серед деяких фактів, які наводять журналісти, це – переведення офіцерів на вищі посади за гроші, присвоєння звань, виписування «оздоровчих» виплат.

«Главком» також писав, у РФ затримано соратника Шойгу за корупцію. Колишній перший заступник міністра оборони РФ Руслан Цаліков затриманий в рамках розслідування кримінальної справи про створення злочинного угруповання.

Слідчий комітет порушив проти колишнього першого заступника міністра оборони РФ кримінальну справу про створення ним злочинного угруповання, учасники якого у 2017-2024 роках скоїли розкрадання бюджетних коштів, а також про «легалізацію викраденого і хабарництво.

