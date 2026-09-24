Головна Київ Новини
search button user button menu button

Якість повітря у Києві 24 вересня 2026 року: показники після нічної атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Якість повітря у Києві 24 вересня 2026 року: показники після нічної атаки
Вологість повітря у Києві 94%
фото: glavcom.ua

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня

У ніч на четвер, 24 вересня 2026 року, Росія знову завдала по Києву комбінованого удару дронами та ракетами. Попри те, що наслідки вибухів зазвичай суттєво погіршують стан довкілля, тривалий нічний дощ значно покращив ситуацію. Станом на ранок у місті зберігається добрий рівень якості повітря, а станції моніторингу не фіксують значних забруднень. Де саме зараз дихається найлегше та як стежити за ситуацією в реальному часі через сервіси SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 24 вересня: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 08:00 24 вересня 2026 року в Києві загалом якість повітря є доброю. Водночас показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано у Деснянському районі – 2 AQI, Голосіївському та Солом'янському – 4,  та Шевченківському – 5. У Подільському районі зафіксовано найвищий, помірний рівень забруднення повітря – 62 AQI.

Якість повітря у Києві 24 вересня 2026 року
Якість повітря у Києві 24 вересня 2026 року
скриншот із saveecobot.com

Карта забруднення повітря в Києві 24 вересня: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 24 вересня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня російські війська масовано атакували Київ. Унаслідок удару двоє людей загинули, щонайменше вісім постраждали. Руйнування та пожежі зафіксовано у Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах столиці.

Читайте також:

Теги: Київ повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, удар по НПЗ у Краснодарському краї: головне за ніч 25 серпня
Атака на Україну, удар по НПЗ у Краснодарському краї: головне за ніч 25 серпня
25 серпня, 05:45
У Києві гучно
Росія атакувала Київ ракетами, є загиблі (оновлено)
1 вересня, 04:40
Ткаченко: Кожна громада має чітко розуміти, що саме потрібно зробити та в які терміни, щоб діти могли безпечно навчатися
Готовність шкіл Київщини до навчального року: у яких громадах є проблеми
25 серпня, 16:36
Кадри з виконанням пісні викликали потужну хвилю емоцій у соцмережах
Мережу зворушило відео, на якому жінка грає «Ніч яка місячна» у знищеній дроном квартирі (відео)
1 вересня, 14:34
У Києві четверта за день повітряна тривога тривала 20 хвилин
У Києві четверта за день повітряна тривога тривала 20 хвилин
11 вересня, 18:44
Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році
Рух мостом Патона у Києві буде обмежено до 14 вересня (схема)
10 вересня, 17:28
Попередньо, повторне влучання в п'ятиповерхову офісну будівлю
У Києві пролунав потужний вибух: є влучання в офісні будівлі
11 вересня, 18:53
Потяг курсуватиме з пʼятниці по неділю
«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд з Києва до Волині
11 вересня, 21:29
Із меню McDonald's зникли популярні страви
У McDonald's, що в Оболонському районі Києва, суттєво скоротилося меню
13 вересня, 17:27

Новини

Якість повітря у Києві 24 вересня 2026 року: показники після нічної атаки
Якість повітря у Києві 24 вересня 2026 року: показники після нічної атаки
Росія атакувала Київ: двоє людей загинули, щонайменше восьмеро постраждали
Росія атакувала Київ: двоє людей загинули, щонайменше восьмеро постраждали
Рух пішоходів Північним мостом частково обмежено до 7 жовтня (схема)
Рух пішоходів Північним мостом частково обмежено до 7 жовтня (схема)
У пошкодженому пологовому будинку під час атаки на Київ народився хлопчик
У пошкодженому пологовому будинку під час атаки на Київ народився хлопчик
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
Росія вдарила по Києву: уламки ракети впали біля пологового, є постраждалі (оновлено)
Росія вдарила по Києву: уламки ракети впали біля пологового, є постраждалі (оновлено)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
53K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua