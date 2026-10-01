Метеорологічна осінь до Києва прийшла із запізненням: підсумки вересневих аномалій

Найхолоднішим днем стало 23 вересня — під ранок температура опустилася до +5,9°С

Метеорологічна осінь у Києві розпочалася на п’ять днів пізніше середньобагаторічних показників

Вересень у Києві виявився теплішим за кліматичну норму на 1,4°C, а кількість опадів за місяць становила 148% від норми. Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, інформує «Главком»

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, середньомісячна температура повітря у вересні становила +16,3°C.

Найхолоднішим днем стало 23 вересня — під ранок температура опустилася до +5,9°C.

Найвища температура була зафіксована 10 вересня. Цього дня повітря прогрілося до +29,7°C.

Метеорологічна осінь у столиці розпочалася 21 вересня, що на п’ять днів пізніше за середньобагаторічні показники. Початком метеорологічної осені вважають стійкий перехід середньодобової температури повітря нижче +15°C.

Водночас вересень був доволі дощовим. На проспекті Науки за місяць випало 86 мм опадів, що становить 148% місячної норми.

Середні добові температурні підсумки вересня інфографіка: Центральна геофізична обсерваторяї імені Бориса Срезневського

Нагадаємо, на початку жовтня в Київській області очікується суттєве зниження температури. Упродовж трьох ночей поспіль на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки. За даними синоптиків, небезпечні метеорологічні явища очікуються вночі 1, 2 та 3 жовтня. У ці дні на поверхні ґрунту можливі заморозки від 0° до -3°.