Атаки ворога спричинили задимлення у Києві: важливе попередження для жителів

Ворог майже безперервно від початку доби атакує Київ дронами

Індекс якості повітря відображає поточний стан і може швидко змінюватися залежно від ситуації з пожежами

У Києві станом на 12:00 23 вересня зафіксовано задимлення внаслідок пожеж, спричинених ворожими атаками. Зокрема, смог спостерігається у Солом’янському, Оболонському та Подільському районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

За даними відомства, стан якості атмосферного повітря на всіх стаціонарних референтних пунктах моніторингу наразі залишається в межах норми. Втім, задимлення може негативно впливати на здоров'я людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, а також дітей, літніх людей і вагітних.

У КМДА зазначають, що індекс якості повітря відображає поточний стан і може швидко змінюватися залежно від ситуації з пожежами.

До покращення ситуації фахівці рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити тривале перебування на вулиці;

пити достатньо води для підтримки водного балансу;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням або в застосунку «Київ Цифровий».

Найбільш забруднене повітря станом на момент публікації новини спостерігається на вул. Іоанна Павла II, 14 – 70 AQI, вул. Рональда Рейгана, 9Г – 65 AQI та біля Національного спорткомплексу «Олімпійський» – 58 AQI.

Якість повітря, зафіксована на вул. Іоанна Павла І скриншот

На вул. Рональда Рейгана зафіксовано помірне забруднення повітря скриншот

Якість повітря поблизу НСК «Олімпійський» скриншот

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

Під час шостої за добу повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа поблизу Центрального залізничного вокзалу. Горить ринок «Шайба», де раніше розташовувався супермаркет «Велика Кишеня».

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.