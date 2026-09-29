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На Київщині погіршилася якість повітря у двох містах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині погіршилася якість повітря у двох містах
Пожежа на Київщині внаслідок ворожої атаки 28 вересня 2028 року
фото: ДСНС Київщини

За даними моніторингових постів, основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил

У двох містах Київської області – Обухові та Броварах – сьогодні, 28 вересня 2027 року, зафіксовано тимчасове погіршення стану атмосферного повітря через підвищення рівня дрібнодисперсного пилу. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА), інформує «Главком».

За даними моніторингових постів, основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил. Фахівці застерігають: тривалий вплив такої речовини може викликати дискомфорт під час дихання у дітей, людей похилого віку та осіб, чутливих до подразнень дихальних шляхів.

Аби зменшити вплив забрудненого повітря, жителям порадили:

  • зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці;
  • пити достатньо води;
  • увімкнути очищувач повітря на максимальний режим (за наявності).

Водночас у КОВА запевнили, що в інших населених пунктах Київщини, де проводиться спостереження, перевищень вмісту хімічних і біологічних речовин не виявлено. Рівень гамма-випромінювання на території області залишається в межах природного фону.

У пресслужбі додали, що загалом моніторинг повітря здійснюють на 15 пунктах спостереження в регіоні, однак пост у місті Біла Церква тимчасово не працює.

Нагадаємо, напередодні у Броварському районі Київщини внаслідок російської атаки виникли пожежі у двох складських приміщеннях. Під час проведення розвідки безпосередньо в зоні пожежі рятувальники ДСНС виявили незначне перевищення концентрації аміаку (NH₃). Водночас за межами зони горіння, зокрема у самих Броварах, перевищень шкідливих речовин тоді зафіксовано не було, а загрози для населення не виникало.

Теги: Київщина повітря населення Біла Церква

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