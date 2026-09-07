В Україні до 25°, на сході місцями невеликий дощ: погода на 7 вересня 2026 року

На сході України дощитиме, на решті території опадів не буде

Вдень у столиці синоптики обіцяють 20°-22° тепла

Сьогодні, 7 вересня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Без опадів, лише на сході країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°, на півдні країни вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Прогноз погоди на 7 вересня Укргідрометцентр

У понеділок, 7 вересня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. По області вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 17-22°, у Києві вночі 9-11°, вдень 20-22°.

Як відомо, другий тиждень вересня в Україні розпочнеться прохолодними ранками, але вже за кілька днів температура помітно підвищиться. Найтепліше буде 9-10 вересня – у західних, південних та східних областях повітря місцями прогріється до +30° і вище. Загалом більша частина тижня мине без істотних опадів. Ближче до вихідних на заході та в центрі очікуються дощі, а температура знизиться.