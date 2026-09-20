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В Україні тепла неділя без дощів: погода на 20 вересня 2026 року

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні тепла неділя без дощів: погода на 20 вересня 2026 року
20 вересня в Україні тепло та сухо – антициклон дарує останні погожі вихідні перед дощовим тижнем
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 21–23° тепла

У неділю, 20 вересня, в Україні переважно без опадів і тепло – антициклон забезпечує погожий вихідний по більшій частині країни. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

20 вересня область високого атмосферного тиску забезпечить більшості регіонів малохмарну погоду без опадів – ідеальна нагода провести останні погожі вихідні на свіжому повітрі. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків або слабкий, 3–8 м/с.

На заході країни опади вщухнуть, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 9–14°, вдень 23–28°. У північних областях без опадів, вночі 10–15°, вдень 22–27°. У центральних областях також сухо: вночі 10–15°, вдень 23–28°. На півдні та в Криму утримається суха погода, вночі 13–18°, вдень до 24–29°. На сході – без опадів, вночі 9–14°, вдень 23–28°.

В Україні тепла неділя без дощів: погода на 20 вересня 2026 року фото 1

У неділю, 20 вересня, у Києві мінлива хмарність, опадів не прогнозується – столиця насолодиться теплим осіннім днем. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 10–15°, вдень 20–25°; у Києві вночі 12–14°, вдень 21–23°.

Нагадаємо, «Главком» публікував детальний прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 14–20 вересня 2026 року
Додамо, що вже у понеділок погода різко зміниться: у більшості областей очікуються помірні дощі, в північних та центральних місцями значні. Температура знизиться на 4–6° у більшості областей, крім півдня та сходу.

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Теги: Укргідрометцентр вітер столиця дощ фронт

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