В Україні тепла неділя без дощів: погода на 20 вересня 2026 року

20 вересня в Україні тепло та сухо – антициклон дарує останні погожі вихідні перед дощовим тижнем

Вдень у столиці синоптики обіцяють 21–23° тепла

У неділю, 20 вересня, в Україні переважно без опадів і тепло – антициклон забезпечує погожий вихідний по більшій частині країни. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

20 вересня область високого атмосферного тиску забезпечить більшості регіонів малохмарну погоду без опадів – ідеальна нагода провести останні погожі вихідні на свіжому повітрі. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків або слабкий, 3–8 м/с.

На заході країни опади вщухнуть, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 9–14°, вдень 23–28°. У північних областях без опадів, вночі 10–15°, вдень 22–27°. У центральних областях також сухо: вночі 10–15°, вдень 23–28°. На півдні та в Криму утримається суха погода, вночі 13–18°, вдень до 24–29°. На сході – без опадів, вночі 9–14°, вдень 23–28°.

У неділю, 20 вересня, у Києві мінлива хмарність, опадів не прогнозується – столиця насолодиться теплим осіннім днем. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 10–15°, вдень 20–25°; у Києві вночі 12–14°, вдень 21–23°.

Нагадаємо, «Главком» публікував детальний прогноз на найближчі дні – у прогнозі на 14–20 вересня 2026 року.

Додамо, що вже у понеділок погода різко зміниться: у більшості областей очікуються помірні дощі, в північних та центральних місцями значні. Температура знизиться на 4–6° у більшості областей, крім півдня та сходу.