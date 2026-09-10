Цьогорічний серпень став найспекотнішим в історії – кліматична служба ЄС

Літо 2026 року стало третім найтеплішим у Європі за весь час спостережень

Глобальна температура у серпні перевищила доіндустріальний рівень на 1,65 °C

Серпень 2026 року став найспекотнішим серпнем за всю історію спостережень. Середня температура повітря біля поверхні Землі у серпні становила 16,96 °C, що на 0,85 °C вище за середній показник цього місяця за 30-річний період 1990–2020 років. Про це свідчать дані кліматичної служби Copernicus, які цитує Politico, передає «Главком».

За даними Copernicus, у серпні глобальні температури були на 1,65 °C вищими за доіндустріальний рівень. Єдиним іншим місяцем, коли цей показник сягав такого значення, був липень 2023 року. Водночас серед усіх серпнів за період спостережень цьогорічний став найтеплішим.

У кліматичній службі зазначили, що рекордні показники пов'язані з глобальним потеплінням, спричиненим спалюванням викопного палива. Додатковим чинником стало підвищення температури поверхні моря в Тихому океані, пов'язане із сильним явищем «Ель-Ніньо».

«У поєднанні з рекордними глобальними температурами поверхні моря та найтеплішим літом за всю історію спостережень у Західній Європі ці дані свідчать про те, як зміни клімату спричиняють екстремальні явища як в атмосфері, так і в океанах», – зазначила Саманта Берджес, керівниця стратегічного напряму з питань клімату в Європейському центрі середньострокових прогнозів погоди, який проводив дослідження для Copernicus.

У Європі серпень 2026 року став четвертим найтеплішим за всю історію спостережень. Він був на 1,1 °C теплішим за середній показник відповідного 30-річного періоду.

Загалом літо 2026 року стало третім найтеплішим у Європі за весь час спостережень. Водночас у Західній Європі цьогорічне літо було найтеплішим за всю історію метеорологічних даних.

Високі температури супроводжувалися хвилями спеки, лісовими пожежами та посухами. У Copernicus наголошують, що такі екстремальні явища відбуваються на тлі подальшого зростання глобальних викидів парникових газів.

Середня температура поверхні моря у серпні становила 21,07 °C. Це також один із найвищих місячних показників за весь період спостережень.

Європейська комісія повідомила, що глобальні викиди парникових газів унаслідок діяльності людини у 2025 році зросли на 0,7% і досягли рекордних 54 млрд тонн в еквіваленті CO₂.

За оцінкою Комісії, збереження нинішніх темпів зростання викидів може призвести до потепління на 1,5 °C уже до кінця цього десятиліття.

У США, які продемонстрували найбільше зростання серед великих економік, викиди у 2025 році збільшилися на 2,2%. У Китаї показник зріс на 0,1%.

Водночас в Індії викиди скоротилися на 0,2%, а в Європейському союзі – на 0,2%.

Дані Copernicus формуються на основі показників глобальної температури повітря та поверхні моря.

Раніше повідомлялося, що Іспанія у 2026 році пережила найспекотніше літо за всю історію метеорологічних спостережень. На материковій частині країни та Балеарських островах зафіксували 61 день спекотної погоди.

Також ЗМІ писали, що цьогорічне надзвичайно спекотне літо може коштувати економіці Європейського союзу близько 180 млрд євро. Це еквівалентно приблизно 1% ВВП та, за оцінками, може нівелювати все прогнозоване економічне зростання блоку у 2026 році.