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Якість повітря у чотирьох містах Київщини погіршилася через атаки РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Якість повітря у чотирьох містах Київщини погіршилася через атаки РФ
Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря виникло внаслідок пожеж, спричинених атакою РФ
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Основним забруднювачем повітря на Київщині є дрібнодисперсний пил

Унаслідок ворожої атаки у Вишгороді, Вишневому, Василькові та Обухові фіксується тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА), інформує «Главком».

За даними моніторингових постів спостереження, основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил.

У КОВА застерігають, що за тривалого впливу дрібнодисперсний пил може викликати дискомфорт при диханні, особливо у дітей, людей старшого віку та осіб, чутливих до подразнень дихальних шляхів.

Водночас в інших населених пунктах Київської області перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі наразі не зафіксовано.

Також зранку 30 вересня Київ огорнув густий туман та смог, що виник після чергової нічної повітряної атаки російських окупантів. Унаслідок ворожих обстрілів у кількох районах столиці сталися пожежі, через що у повітрі відчувається гар. Ситуацію ускладнює й ранкова густа туманність, яка суттєво знижує видимість на вулицях міста. Як повідомили у ДСНС Києва, густий туман є наслідком попередніх обстрілів. Залишки диму й сажі піднялися у верхні шари атмосфери, а антициклон тимчасово притискає їх до землі.

Нагадаємо, внаслідок нічної повітряної атаки російських окупантів у Святошинському районі Києва загинули двоє мешканок приватного будинку. За даними слідства, станом на 09:00 30 вересня відомо про загибель двох жінок віком 46 та 95 років. Ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Теги: Київщина повітря

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