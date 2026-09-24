В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 13°-15° тепла

Сьогодні, 24 вересня, в Україні хмарно, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

По всій країні пройдуть помірні дощі, причому вночі на півночі опади будуть сильними, а вдень у більшості центральних і південних областей можливий лише невеликий дощ. На Лівобережжі країни пориви вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6+11°, вдень +11+16°. На півдні країни трохи тепліше – до +19°. В Карпатах найпрохолодніше – вночі 0+5°, вдень +7+12°.

Прогноз погоди на 24 вересня Укргідрометцентр

У четвер, 24 вересня, у Києві хмарно. Значні дощі, по області місцями грози. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 11-16°, у Києві вночі 8-10°, вдень 13-15°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, зима 2026-2027 років у Європі може виявитися теплішою за середні багаторічні показники, хоча окремі холодні періоди все одно можливі.

Європейські метеорологи вже отримали перші сигнали щодо майбутнього зимового сезону. За даними останнього сезонного прогнозу Copernicus, оприлюдненого 10 вересня, моделі вказують на вищі за середні температури практично над усією територією Європи протягом зими.