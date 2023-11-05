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У Харкові загинув польський доброволець

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові загинув польський доброволець
Журналістка Баца-Погожельська опікувалася Беднарським у лікарні після ДТП
фото: Кароліна Баца-Погожельська/Facebook

Мацей Беднарський приїхав до України служити в українській армії

У харківській лікарні помер 49-річний доброволець з Польщі Мацей Беднарський, який воював в Україні проти російських загарбників. Про це повідомила польська журналістка Кароліна Баца-Погожельська у Facebook.

Беднарський поїхав в Україну воювати з російськими окупантами. Два тижні тому він потрапив у ДТП, після чого боровся за життя в лікарні.

Баца-Погожельська опікувалася Беднарським у лікарні та планувала перевезти його до Києва для подальшого лікування.

Журналістка висловила вдячність лікарям військового госпіталю в Харкові за те, що зробили все можливе, намагаючись його врятувати.

Нагадаємо, у жовтні під Лиманом на Донеччині загинув доброволець із Латвії

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув громадянин Естонії, який вступив в Інтернаціональний легіон, щоб допомогти захиститися від російської окупації. Це вже другий естонець, який загинув в Україні. 

Також на війні в Україні загинув доброволець із Колумбії на ім'я Алехандро Еррера Евіа. У лавах ЗСУ він протистояв російській агресії. 

Теги: Польща добровольці Харків

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