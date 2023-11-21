Служба в армії обов'язкова? Поляки здивували своїми відповідями

Більшість поляків виступають проти відновлення обов'язкової військової служби

У Польщі 44% громадян виступають проти повторного запровадження обов'язкової військової служби. Про це пише видання Polska Agencja Prasowa, посилаючись на результати нещодавнього опитування громадської думки.

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Згідно з опитуванням, лише 27% респондентів визнали обов'язкову військову службу гарною ідеєю, 13% вважають, що служба може стосуватися обох статей, і близько 16% не змогли дати чіткої відповіді на це питання.

«Більшість супротивників обов'язкової служби – чоловіки», – пояснює видання. Політолог Казімєж Кік пояснив, що більшість поляків все частіше ототожнюють армію з війною, і у міру того, як народ «європеїзується», зростає й неприйняття війни.

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«Результат також свідчить про зміну пріоритетів; люди більше не вважають, що підготовка до війни – це найважливіше, вони більше дбають про власний комфорт», – додав він.

У Польщі обов'язкову військову службу було скасовано у 2009 році, і до 2010 року польські збройні сили повністю складалися з професійних солдатів.

Нагадаємо, Польща наростила чисельність армії до 193 тис. солдатів, заявив міністр національної оборони країни Маріуш Блащак. Про це пише Kresy.

Понад місяць тому Польща заявила про намір створити найсильнішу сухопутну армію у Європі. Маріуш Блащак заявляв про намір збільшити чисельність збройних сил країни до 300 тис. осіб до 2035 року, причому «це мінімум» і ці цифри можуть бути переглянуті у більший бік.