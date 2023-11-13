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Українці можуть отримати додаткові гроші для свого бізнесу у Польщі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці можуть отримати додаткові гроші для свого бізнесу у Польщі
Польща дає грант на стартовий капітал. Умова – треба вести бізнес протягом наступних 12 місяців
фото із відкритих джерел

Українці можуть отримати дофінансування для відкриття підприємства у Польщі

 У Польщі майбутні підприємці можуть подати заявку на дотримання гранду задля відкриття першої підприємницької діяльності. Отримати допомогу можуть також іноземці, які легально проживають в країні. Про це пише Ukrayina.pl.

Зокрема майбутні підприємці можуть звернутися до місцевого центра зайнятості та подати заявку на грант. Але слід мати на увазі, що подати заявку на грант до того, як зареєструвати свій бізнес.

Якщо людина зареєстрована як безробітний, то перші кроки повинні бути зроблені саме із районного центру зайнятості.

Як зазначає Ukrayina.pl, центр зайнятості, якщо у нього є кошти та ви відповідаєте умовам, може виділити вам дотацію на відкриття власної справи в розмірі, визначеному в договорі. Однак, субсидія не може бути більшою за шестикратний розмір середньої заробітної плати. Таку субсидію – як одноразову виплату – може отримати:

  • безробітна особа;
  • особа, яка доглядає за особою з інвалідністю, ніде не працює і шукає роботу;
  • випускник центру соціальної інтеграції;
  • випускник клубу соціальної інтеграції.

У заяві на отримання гранту необхідно вказати:

  • суму, на яку ви претендуєте;
  • вид запланованої економічної діяльності;
  • розрахунок витрат, пов'язаних з початком діяльності, джерела їх фінансування;
  • детальну специфікацію запланованих витрат;
  • запропоновану форму забезпечення повернення коштів.

Крім того, іноземці до своєї заявки повинні додати один з документів, який підтверджує їх легальне перебування в Польщі. Це можуть бути наступні документи:

  1. Карта побиту з доступом до ринку праці.
  2. Карта довготермінового резидента ЄС.
  3. Карта тимчасового або постійного перебування.
  4. Блакитну картку.
  5. Pesel зі статусом UKR, що підтверджує наявність тимчасового захисту на території Польщі.

Хто не може розраховувати на гроші гранту

Утім, є низка випадків, які є перешкодою для отримання таких коштів. Приміром, це може статись у випадку, якщо особа вже отримала безповоротні кошти з Фонду праці або інших безповоротних державних фондів для ведення господарської або сільськогосподарської діяльності, створення або вступу до соціального кооперативу.

Якщо підприємець вже має запис у реєстрі підприємницької діяльності та ця діяльність здійснювалася протягом 12 місяців перед поданням заяви, то це також слугуватиме причиною для відмови у отриманні коштів.

Слід мати на увазі, якщо ви отримаєте грант на стартовий капітал, ви повинні вести бізнес протягом наступних 12 місяців. Також протягом цих 12 місяців бізнесмен може призупинити свою діяльність або працевлаштуватися на термін понад 6 місяців лише в період дії надзвичайної епідемічної ситуації або стану епідемії, оголошених у зв'язку з Covid-19, та протягом 30 днів після їх скасування. Протягом цього періоду період призупинення діяльності не зараховується до необхідних 12 місяців ведення бізнесу.

До слова, понад 900 тис. українців, які приїхали після початку повномасштабного вторгнення до Польщі, працевлаштовані в країні офіційно, а це означає, що вони сплачують податки і соціальні внески у польську систему страхування. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» посол України у Польщі Василь Зварич.Зварич каже, за першу половину 2023 року українці внесли до системи соціального страхування Польщі 1 млрд євро.

Як зазначив посол, згідно з опитуваннями, майже 70% поляків задоволені тим, що українці перебувають у Польщі. «Мандруючи Польщею і спілкуючись зі своїми польськими друзями, можу однозначно сказати: рівень підтримки польським суспільством України та українців жодним чином не зменшився. Висновки про зниження підтримки можна зробити, можливо, слухаючи заяви певних польських політиків у передвиборчий період. 

До слова, у Польщі рекордна кількість працевлаштованих іноземців – 1 млн 125 тис. Більшість з них українці, які сплачують внески до польської системи страхування. Таким чином це допомагає стабільно виплачувати пенсії в Польщі. В Управлінні соціального страхування (ZUS) порахували, що в Польщі рекордна кількість працевлаштованих іноземців. Йдеться про 1 млн 125 тис. осіб. За рік їх побільшало на 13 тис. Три четверті іноземців, які сплачують внески до польської системи страхування, – українці.

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Теги: Польща грант Україна фінансування українці документи іноземці бізнес гроші податки субсидія бізнесмен

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