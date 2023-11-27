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Стало відомо, куди поїдуть українські перевізники, якщо блокування у Польщі триватиме

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Стало відомо, куди поїдуть українські перевізники, якщо блокування у Польщі триватиме
Якщо блокада продовжуватиметься, то товаропотік буде змушений їхати в бік Закарпаття
фото: AFP

Ситуація на кордоні з Польщею критична

Якщо блокування у Польщі триватиме, товаропотік поїде до словацького та угорського кордонів. Про це заявив голова Міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко.

«Ситуація насправді критична. Ягодин, Краковець, Рава-Руська – продовжується блокада. Поляки заявили, що в Шегині від сьогоднішнього дня будуть блокувати цілодобово. До цього моменту вони перекривали його в денну пору, в нічну він працював. Складається така ситуація, що якщо дійсно підтвердяться їхні наміри закрити останній перехід із Польщею, який працює із вантажами, тоді весь товаропотік буде змушений їхати в бік Закарпаття – до словацького та угорського кордонів», – сказав Оверко.

Він також зазначив, що ініціатива евакуювати водіїв правильна, але трохи недопрацьована: «Як бути з товаром, з автомобілями, коли заберуть водіїв? Де гарантія того, що не почнеться мародерство? Якщо забирають водіїв, то потрібно було якось зорганізувати охорону цьому вантажу та автомобілям».

За словами голови Міжнародної транспортної асоціації, це питання вже переросло з економічної в політичну площину.

«Страйк страйком, але цей страйк має бути в межах розумного. Не можна заблокувати всю країну заради якихось своїх вимог, які насамперед залежали і від них. Тобто, польська митна служба свідомо опрацьовувала транспорт повільно? Якщо ми вже почнемо сідати за стіл переговорів, то питання №1 має бути – пропускна здатність на кожному кордоні. Ми повинні розібратися, чому і яка сторона блокує – чи це українська Митна служба погано працює, чи польська. Чи вони за домовленістю разом погано працюють і збільшується кількість транспортних засобів», – розповів Ігор Оверко.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, ситуація стає більш напруженою.

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Теги: транспорт страйк кордон Польща

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