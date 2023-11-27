Стало відомо, куди поїдуть українські перевізники, якщо блокування у Польщі триватиме

Ситуація на кордоні з Польщею критична

Якщо блокування у Польщі триватиме, товаропотік поїде до словацького та угорського кордонів. Про це заявив голова Міжнародної транспортної асоціації України Ігор Оверко.

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«Ситуація насправді критична. Ягодин, Краковець, Рава-Руська – продовжується блокада. Поляки заявили, що в Шегині від сьогоднішнього дня будуть блокувати цілодобово. До цього моменту вони перекривали його в денну пору, в нічну він працював. Складається така ситуація, що якщо дійсно підтвердяться їхні наміри закрити останній перехід із Польщею, який працює із вантажами, тоді весь товаропотік буде змушений їхати в бік Закарпаття – до словацького та угорського кордонів», – сказав Оверко.

Він також зазначив, що ініціатива евакуювати водіїв правильна, але трохи недопрацьована: «Як бути з товаром, з автомобілями, коли заберуть водіїв? Де гарантія того, що не почнеться мародерство? Якщо забирають водіїв, то потрібно було якось зорганізувати охорону цьому вантажу та автомобілям».

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За словами голови Міжнародної транспортної асоціації, це питання вже переросло з економічної в політичну площину.

«Страйк страйком, але цей страйк має бути в межах розумного. Не можна заблокувати всю країну заради якихось своїх вимог, які насамперед залежали і від них. Тобто, польська митна служба свідомо опрацьовувала транспорт повільно? Якщо ми вже почнемо сідати за стіл переговорів, то питання №1 має бути – пропускна здатність на кожному кордоні. Ми повинні розібратися, чому і яка сторона блокує – чи це українська Митна служба погано працює, чи польська. Чи вони за домовленістю разом погано працюють і збільшується кількість транспортних засобів», – розповів Ігор Оверко.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа своєму українському колезі, у якому закликав виконати вимоги польських протестувальників.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, ситуація стає більш напруженою.