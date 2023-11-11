Страйк польських перевізників: Україна проведе переговори з Варшавою

Київ запропонував польській стороні запустити порожній транспорт через пункт пропуску «Угринів – Долгобичув»

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у понеділок, 13 листопада, проведе перемовини на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску. Про це повідомила пресслужба українського відомства.

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Як зазначається, до зустрічі запрошені міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, Директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники. Міністерство відновлення представлятиме заступник міністра Сергій Деркач.

Також повідомляється, що завдяки перемовинам Сергія Деркача та держсекретаря міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера Україна вже вирішила два порушені польськими колегами питання.

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«Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та оновлення функціоналу системи єЧерга – можливість замінювати водія для пустих вантажівок», – пояснили у відомстві.

Окрім цього, польським колегам вкотре було запропоновано запустити порожній транспорт через пункт пропуску «Угринів – Долгобичув», де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.

Зазначимо, що перевізники досі протестують на польсько-українському кордоні і черги з вантажівок стають дедалі довшими. До прикладу, вчора черга в Дорогуську збільшилася приблизно з 39 до 50 год – там стояли 900 вантажівок.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували для проїзду вантажного транспорту три пункти пропуску: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Вони планують пропускати одну вантажівку на годину, а сама акція запланована до 3 січня.

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До слова, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко вважає, що ситуація ускладнюватиметься, оскільки польські перевізники обіцяють довгострокову акцію. При цьому на решті пунктів пропуску рух вільний, а учасники страйку не блокують руху легкового й автобусного транспорту в напрямку пунктів пропуску.