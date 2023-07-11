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Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти

Євгеній Гладун
glavcom.ua
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
Проведення ремонтних робіт бригадами енергетиків
фото: ДТЕК

Ремонтні бригади енергетиків працюють там,  де це дозволяє безпекова ситуація

В Україні станом на 11 липня 2023 року дефіцит в енергосистемі відсутній, проте через негоду знеструмлені споживачі в п'яти областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

«Через негоду та викликані нею технологічні порушення без світла залишається частина споживачів у Кіровоградській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській областях. Загалом знеструмлено 34 населених пункти, переважна більшість із них – на Сумщині», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завершено ремонт мережевої інфраструктури ТЕС, що дозволило під'єднати до енергосистеми блок теплової генерації потужністю у 240 МВт. Ремонтна кампанія на об’єктах генерації теплової, гідро та атомної енергетики триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції,  достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Внаслідок падіння уламків дрона в Київській області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 102 споживачі. Ведуться відновлювальні роботи.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалися 8 населених пунктів у Донецькій області. Також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

 Досі триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив Каховської ГЕС  У Херсоні без світла залишаються 12,9 тисячі споживачів. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання в регіоні.

Нагадаємо, що вночі ворог знову атакував цивільні об'єкти в низці областей України.

До слова, у ніч проти 11 липня російські окупаційні війська здійснили потужну дронову атаку по півдню України. Намагалися атакувати зерновий термінал одного з портів Одещини. 

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Теги: енергетика обстріл ремонт ворог росіяни

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