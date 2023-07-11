Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти

Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація

В Україні станом на 11 липня 2023 року дефіцит в енергосистемі відсутній, проте через негоду знеструмлені споживачі в п'яти областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

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«Через негоду та викликані нею технологічні порушення без світла залишається частина споживачів у Кіровоградській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській областях. Загалом знеструмлено 34 населених пункти, переважна більшість із них – на Сумщині», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завершено ремонт мережевої інфраструктури ТЕС, що дозволило під'єднати до енергосистеми блок теплової генерації потужністю у 240 МВт. Ремонтна кампанія на об’єктах генерації теплової, гідро та атомної енергетики триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.

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Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Внаслідок падіння уламків дрона в Київській області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 102 споживачі. Ведуться відновлювальні роботи.

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалися 8 населених пунктів у Донецькій області. Також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Досі триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив Каховської ГЕС У Херсоні без світла залишаються 12,9 тисячі споживачів. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання в регіоні.

Нагадаємо, що вночі ворог знову атакував цивільні об'єкти в низці областей України.

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До слова, у ніч проти 11 липня російські окупаційні війська здійснили потужну дронову атаку по півдню України. Намагалися атакувати зерновий термінал одного з портів Одещини.