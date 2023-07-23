Розвідка: Росія вивчає стан енергосистеми України, можливі нові удари
Російські окупанти намагаються визначити об'єкти, які є критичними для нашої енергетичної системи
Росія розвідує інформацію про стан енергетики України. Не виключаються удари по енергетичних об'єктах, як восени та взимку минулого року. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
«Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки Російською Федерацією наших енергетичних об’єктів. Вони розпочали таку роботу. Вони здійснюють дорозвідку, використовують у тому числі космічну розвідку і інші види розвідки для того, щоб встановити стан нашої енергетики», – зазначив Скібіцький.
За його словами, російські окупанти також намагаються визначити об'єкти, які є критичними для нашої енергетичної системи.
Триває 515-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень.
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