Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардеп назвав члена українського уряду, який «своїми руками наводить ракети»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Нардеп назвав члена українського уряду, який «своїми руками наводить ракети»
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков
фото з відкритих джерел

Гончаренко: «Оприлюднювати під час війни дані про мости – це своїми руками наводити на них ракети ворога»

Публікувати на державних ресурсах дані про стратегічно важливі об’єкти під час війни – це своїми руками наводити ракети росіян. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи інформацію про майже 22,5 тисяч українських мостів, яка з’явилася на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«На сайті Міністерства розвитку громад з’явилася інформація, завдяки якій росіянам не потрібні розвіддані для нищення інфраструктури України. Мінрозгром на чолі з віце-прем’єром Кубраковим розповіли усім, в тому числі і росіянам дані про 22 454 мости. Розповідати про такі стратегічно важливі об’єкти, як мости – це своїми руками наводити ракети росіян. Кубракову залишилося пройтися по мостах с телекамерами, показати слабкі місця», – заявив Гончаренко.

Народний депутат вважає, що було б краще, якби уряд просто відремонтував мости, які знаходяться у нього на балансі, а не розповідав про їхній стан.

«[В Мінрегіоні] зазначили, що майже 10% українських мостових споруд знаходяться в аварійному стані. Ну і щоб ворогу було вже зовсім зрозуміло, уточнили: «два великих мости з високою інтенсивністю руху, які розташовані у Києві. Йдеться про міст ім.Є.Патона та міст Метро». Тобто мости, які на балансі в Уряду, були помічені урядом, що вони в дуже поганому стані, могли б бути тихенько відремонтовані урядом. Але ні, про це Кубраков сигналізує публічно», – наголосив Гончаренко.

Нардеп застерігає, що «заява Кубракова допоможе росіянам знищити українські мости».

«Це неприпустима ситуація як для фізичної безпеки українців, так і обороноздатності та економіки України в цілому, каже Кубраков. Корисні для росіян міністри в українській владі – ось неприпустима ситуація для фізичної безпеки українців», – резюмував Гончаренко.

Читайте також: Ситуація критична. Результати перевірки мостів в Україні
Теги: Олексій Гончаренко міст інфраструктура Олександр Кубраков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по мостах ускладнює логістику російської армії на окупованій території
Як удари по чонгарських мостах можуть вплинути на хід війни
22 червня, 16:55
Олексій Гончаренко
Розблокування морських портів знизить залежність України від зовнішнього фінансування – нардеп
17 червня, 13:07
Окупанти скаржаться, що міст нібито пошкоджено ракетами Storm Shadow
Величезна вирва та дим: кадри Чонгарського мосту після вибуху
22 червня, 09:46
У ніч проти 22 червня окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом
Підрив мостів у Чонгарі: британська розвідка вказала, що відбувається з логістикою окупантів
28 червня, 10:16
У ніч проти 22 червня в окупованому Криму підірвали Чонгарський міст
Пошкодження мосту у Чонгарі: ЗСУ анонсували гарні новини
29 червня, 09:32
Це знімки маріупольського порту. На них видно, як окупанти крадуть український метал
Окупанти викрали з Маріуполя металу на $25 млн – нардеп
10 липня, 16:01
Авіація сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника
ЗСУ наступають біля Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах – Генштаб
6 липня, 19:54
У Вільнюсі триває дискусія щодо запрошення України в НАТО
Чи запросять Україну до НАТО? Депутат пояснив, що зараз відбувається у Вільнюсі
10 липня, 16:03
Кожен військовослужбовець має право на 30-денну основну щорічну відпустку + 10 днів за сімейними обставинами
Нардеп розтлумачив, що робити військовому у разі відмови у відпустці
Сьогодні, 16:18

Політика

Нардеп назвав члена українського уряду, який «своїми руками наводить ракети»
Нардеп назвав члена українського уряду, який «своїми руками наводить ракети»
Уряд призначив очільника Нацполіції
Уряд призначив очільника Нацполіції
Парламент пропонує ввести санкції проти спортивних чиновників РФ та Білорусі
Парламент пропонує ввести санкції проти спортивних чиновників РФ та Білорусі
Кулеба відреагував на закиди союзників про «недостатню вдячність» України за військову допомогу
Кулеба відреагував на закиди союзників про «недостатню вдячність» України за військову допомогу
Повітряні сили повідомили, скільки F-16 необхідно Україні для спротиву РФ
Повітряні сили повідомили, скільки F-16 необхідно Україні для спротиву РФ
Загроза із Білорусі та просування на фронті: Зеленський провів засідання Ставки
Загроза із Білорусі та просування на фронті: Зеленський провів засідання Ставки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
12K
Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності
9039
Борис Джонсон назвав найстрашнішого ворога України у Європі
8286
Російські туристи у Грузії спровокували бійку з місцевими
6496
Бен Воллес і подяка. Що не так з реакцією українців
4569
США та Південна Корея відповіли на запуск балістичної ракети КНДР

Новини

Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Сьогодні, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Вчора, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту