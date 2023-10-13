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Польський партнер запропонував «Укрзалізниці» два нових маршрути

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польський партнер запропонував «Укрзалізниці» два нових маршрути
Томаш Страпаґєль, директор SKPL
фото: Центр транспортних стратегій

Коли саме можуть бути відкриті рейси до Хирова поки невідомо

Польський залізничний оператор SKPL, який буде партнером «Укрзалізниці» на новому спареному маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия, веде переговори про відкриття ще двох маршрутів: Сянок – Хирів та Перемишль – Хирів. Про це розповів директор SKPL Томаш Страпаґєль в інтерв'ю Центру транспортних стратегій.

Зазначається, що ще у лютому 2023 року Міністерство інфраструктури повідомило про ремонт 70 км колії біля кордону з Польщею на ділянках держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – держкордон (лінія 102) та Хирів – Самбір. Лінія 102 у перспективі може стати найшвидшим маршрутом між кількома повітами польського Підкарпатського воєводства, який дасть змогу Україні отримати два додаткових переходи з Польщею.

«Перемовини з цього питання ще тривають. Ми вважаємо, що до Хирова треба запускати два поїзди: один з Сянока, інший – з Перемишля. Ми подали відповідну заяву до адміністрації Підкарпатського воєводства та Укрзалізниці», – розказав Страпаґєль.

Коли саме можуть бути відкриті рейси до Хирова, він не взявся прогнозувати.

«Однак хочу підкреслити, що інфраструктура для цього вже готова, адже колії до Хирова з обох напрямків вже відремонтовано», – додав він.

Переговори про відкриття рейсу з Варшави до Рави-Руської тривали з початку року, а на запуск компанії вийшли тільки в середині жовтня.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запустить два потяги до Варшави та Праги.

Теги: Укрзалізниця Польща Україна

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