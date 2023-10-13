Польський партнер запропонував «Укрзалізниці» два нових маршрути
Коли саме можуть бути відкриті рейси до Хирова поки невідомо
Польський залізничний оператор SKPL, який буде партнером «Укрзалізниці» на новому спареному маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия, веде переговори про відкриття ще двох маршрутів: Сянок – Хирів та Перемишль – Хирів. Про це розповів директор SKPL Томаш Страпаґєль в інтерв'ю Центру транспортних стратегій.
Зазначається, що ще у лютому 2023 року Міністерство інфраструктури повідомило про ремонт 70 км колії біля кордону з Польщею на ділянках держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – держкордон (лінія 102) та Хирів – Самбір. Лінія 102 у перспективі може стати найшвидшим маршрутом між кількома повітами польського Підкарпатського воєводства, який дасть змогу Україні отримати два додаткових переходи з Польщею.
«Перемовини з цього питання ще тривають. Ми вважаємо, що до Хирова треба запускати два поїзди: один з Сянока, інший – з Перемишля. Ми подали відповідну заяву до адміністрації Підкарпатського воєводства та Укрзалізниці», – розказав Страпаґєль.
Коли саме можуть бути відкриті рейси до Хирова, він не взявся прогнозувати.
«Однак хочу підкреслити, що інфраструктура для цього вже готова, адже колії до Хирова з обох напрямків вже відремонтовано», – додав він.
Переговори про відкриття рейсу з Варшави до Рави-Руської тривали з початку року, а на запуск компанії вийшли тільки в середині жовтня.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» запустить два потяги до Варшави та Праги.
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