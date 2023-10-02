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«Укрзалізниця» запустить два потяги до Варшави та Праги

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Укрзалізниця» запустить два потяги до Варшави та Праги
Для повноцінного маршруту зі Львова до Варшави потрібно модернізувати 54 км євроколії на ділянці Рава-Руська – Брюховичі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Для маршрутів використовуватимуть рухомий склад сусідніх країн

В жовтні «Укрзалізниця« запустить маршрут «Варшава-Рава -Руська-Брюховичі», а в листопаді – маршрут «Чоп-Прага». Про це повідомив голова правління Євген Лященко в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

Для маршрутів використовуватимуть рухомий склад сусідніх країн. Євген Лященко пояснив, що для повноцінного маршруту зі Львова до Варшави потрібно модернізувати 54 км євроколії на ділянці Рава-Руська – Брюховичі.

Крім того, планують розвивати маршрут Мостиська – Скнилів, що пролягатиме євроколією, а також переформатувати Львівський транспортний вузол як європейський залізничний хаб.

У планах також сполучення євроколією з Румунією зі сторони Чернівців.

Нагадаємо, польський перевізник відновить старий залізничний маршрут з Україною. Останній раз регіональні потяги з Сянока до Хирова курсували у 2010 році, потім їх призупинили через контрабандистів.

До слова, «Укрзалізниця» показала нові плацкартні вагони (фото). Вони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення. 

Крім того, «Укрзалізниця» показала розкішні вагони виключно для VIP-клієнтів (фото). Незвичайні вагони навіть називають «п'ятизірковими готелями на рейках». Наразі VIP-вагони залучені для перевезення дипломатичних делегацій, для замовлення – недоступні.

«Укрзалізниця» повідомляла, що цими вагонами пересувались колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, президент ФРН Франка-Вальтер Штайнмаєр, речниця Палати представників Ненсі Пелосі та багато інших політиків.

Одним із найпопулярніших серед дипломатів був «золотий вагон», який пропонує пасажирам: кухню з усією необхідною технікою, велику вітальню, спальню із двоспальним ліжком та просторий санвузол. Вартість поїздки у «золотому вагоні» – приблизно 34 тис. грн, а в інших – від 16 до 28 тис. грн.

Як відомо, найбільший у центральній Європі приватний залізничний перевізник хоче працювати в Україні – до Європи буде добиратись дешевше: чеський перевізник анонсував нові потяги з України.

Читайте також: Між Україною та Австрією зʼявиться регулярне залізничне сполучення
Теги: перевезення потяг Чехія Варшава Укрзалізниця

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