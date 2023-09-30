Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення у перспективі призведе до зниження доходів «Укрзалізниці» – експерт

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення – це недальновидний крок, який завдасть «Укрзалізниці» ще більше збитків – експерт

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення – це недальновидний крок, який у майбутньому призведе до ще більших збитків в Укрзалізниці. Крім того, це рішення також вдарить по українських промисловцях, які й без того перебувають у скрутному становищі. Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

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«Це системний підхід. Кожні рік, пів року, навіть під час війни, тарифи підвищуються. Ми розуміємо, що доходи Укрзалізниці падають з-за того, що зменшуються обсяги. Але обсяги зменшуються фізично через те, що зменшується наша економіка. Але це шлях в нікуди – тому, що коли в тебе зменшуються обсяги перевезень, ти збільшенням тарифів обсяг коштів, що будуть надходити від перевезень, не збільшиш», - наголосив Зінченко.

Зінченко пояснив: після збільшення тарифу кількість перевезень буде зменшуватися через те, що зменшується економіка, а також через те, що стає невигідно возити цілий ряд видів продукції. Таким чином база для тарифування для заробітку буде в черговий раз зменшуватися.

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«Це шлях в нікуди. Це як ще менше і менше годувати корову, і все більше й більше доїти її. Під час війни ми розуміємо, що у нас залишилося не так багато галузей, які годують та формують нашу економіку – аграрний комплекс, металургія, енергетика і транспорт, який це перевозить. Але якщо вбити і так найбільш постраждалі галузі, то що ми отримаємо через пів року? Ще менше вантажів?», – наголосив Зінченко.

Зінченко нагадав: влада України напрацьовує наразі стратегію подальшого розвитку, яка передбачає ряд необхідних реформ, у тому числі тривалих.

«Стратегія «Укрзалізниці» тут незрозуміла. Їм потрібні гроші тут і зараз, але вони не думають навіть на три місяці вперед. І це в той час, коли навіть президент каже, що потрібно вдовгу розуміти, як ми будемо стояти і працювати під час війни. Тобто, незрозуміло, що робить «Укрзалізниця», – резюмував Зінченко.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір «Укрзалізниці» переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

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Своєю чергою, президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення призведе до подорожчання собівартості української продукції, а потім – до втрати позицій на міжнародних ринках збуту. Зважаючи на те, що промисловість і так перебуває у важкому економічному стані, чергове підвищення тарифів на перевезення має бути обов'язково узгоджено з бізнесом.