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Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення у перспективі призведе до зниження доходів «Укрзалізниці» – експерт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення у перспективі призведе до зниження доходів «Укрзалізниці» – експерт
«Укрзалізниця» хоче переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%
фото з відкритих джерел

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення – це недальновидний крок, який завдасть «Укрзалізниці» ще більше збитків – експерт

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення – це недальновидний крок, який у майбутньому призведе до ще більших збитків в Укрзалізниці. Крім того, це рішення також вдарить по українських промисловцях, які й без того перебувають у скрутному становищі. Про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

«Це системний підхід. Кожні рік, пів року, навіть під час війни, тарифи підвищуються. Ми розуміємо, що доходи Укрзалізниці падають з-за того, що зменшуються обсяги. Але обсяги зменшуються фізично через те, що зменшується наша економіка. Але це шлях в нікуди – тому, що коли в тебе зменшуються обсяги перевезень, ти збільшенням тарифів обсяг коштів, що будуть надходити від перевезень, не збільшиш», - наголосив Зінченко.

Зінченко пояснив: після збільшення тарифу кількість перевезень буде зменшуватися через те, що зменшується економіка, а також через те, що стає невигідно возити цілий ряд видів продукції. Таким чином база для тарифування для заробітку буде в черговий раз зменшуватися.

«Це шлях в нікуди. Це як ще менше і менше годувати корову, і все більше й більше доїти її. Під час війни ми розуміємо, що у нас залишилося не так багато галузей, які годують та формують нашу економіку – аграрний комплекс, металургія, енергетика і транспорт, який це перевозить. Але якщо вбити і так найбільш постраждалі галузі, то що ми отримаємо через пів року? Ще менше вантажів?», – наголосив Зінченко.

Зінченко нагадав: влада України напрацьовує наразі стратегію подальшого розвитку, яка передбачає ряд необхідних реформ, у тому числі тривалих.

«Стратегія «Укрзалізниці» тут незрозуміла. Їм потрібні гроші тут і зараз, але вони не думають навіть на три місяці вперед. І це в той час, коли навіть президент каже, що потрібно вдовгу розуміти, як ми будемо стояти і працювати під час війни. Тобто, незрозуміло, що робить «Укрзалізниця», – резюмував Зінченко.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір «Укрзалізниці» переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

Своєю чергою, президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення призведе до подорожчання собівартості української продукції, а потім – до втрати позицій на міжнародних ринках збуту. Зважаючи на те, що промисловість і так перебуває у важкому економічному стані, чергове підвищення тарифів на перевезення має бути обов'язково узгоджено з бізнесом.

Теги: Укрзалізниця тарифи перевезення

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