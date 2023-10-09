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У поїздах та на вокзалах з'явилися маршали безпеки: які їх задачі

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
У поїздах та на вокзалах з'явилися маршали безпеки: які їх задачі
Укрзалізниця запроваджує маршалів залізничної безпеки
фото: uz.gov.ua

На відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно

На вокзальних комплексах та в поїздах Укрзалізниці розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Це працівники відомчої воєнізованої охорони товариства, головне завдання яких – контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби. Про це повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

Зазначається, що на відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Тож ні добропорядні громадяни, ні зловмисники не знають про ловців на правопорушників.

«Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Перші маршали Укрзалізниці розпочали свою роботу у вересні, зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів. Укрзалізниця через повномасшабне вторгнення посилила безпековий контроль на залізничних об’єктах, зокрема, на вокзалах, з метою недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу. Також у рамках реалізації проєкту «Залізна безпека» компанія запровадила супровід воєнізованої охорони у 9 пасажирських поїздах.

Нагадаємо, в жовтні «Укрзалізниця» запустить маршрут «Варшава-Рава -Руська-Брюховичі», а в листопаді – маршрут «Чоп-Прага». Для маршрутів використовуватимуть рухомий склад сусідніх країн. Євген Лященко пояснив, що для повноцінного маршруту зі Львова до Варшави потрібно модернізувати 54 км євроколії на ділянці Рава-Руська – Брюховичі.

Теги: Укрзалізниця

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