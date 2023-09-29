Ексглава Державної регуляторної служби оцінила наслідки підвищення вантажних тарифів на залізниці
Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення вдарить по бізнесу, потрібно знайти баланс – Ляпіна
Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення вдарить по бізнесу, який зараз і так перебуває у вкрай важкому стані, тому потрібно шукати компроміс та не допускати односторонніх рішень. Про це заявила ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна, коментуючи ініціативу «Укрзалізниці» збільшити на 20% тариф на вантажні перевезення.
«Я розумію, що «Укрзалізниця» несе свої збитки, зокрема й щодо соціально значущих напрямків, ми розуміємо, що збільшилася соціальна складова. Але треба розуміти, що промисловість теж несе свої значні збитки. Доступу до кредитних ресурсів практично немає, а збитки понесені дуже великі! І збитки в багатьох областях. Це просто фізичне знищення підприємств. Деякі релоковані, а деякі просто починали з нуля в інших областях. Треба розуміти, що абсолютно всі суб’єкти господарювання постраждали від нападу росії. Отже, треба шукати збалансоване рішення», – наголосила Ляпіна.
Вона попередила, що одностороннє рішення щодо підвищення тарифу стане для бізнесу справжнім тягарем.
«Зараз бізнес став трохи оптимістичніший, намагається знайти себе, працювати навіть у ситуації війни і підвищених ризиків. І такі удари їм наносити не можна. А підвищення, безумовно, потягне за собою подальші втрати бізнесу, адже воно просто обрізає логістику та можливості для бізнесу», – резюмувала Ляпіна.
Нагадаємо, днями стало відомо про намір «Укрзалізниці» переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.
У свою чергу, президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення призведе до подорожчання собівартості української продукції, а потім – до втрати позицій на міжнародних ринках збуту. Зважаючи на те, що промисловість і так перебуває у важкому економічному стані, чергове підвищення тарифів на перевезення має бути обов'язково узгоджено з бізнесом.
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