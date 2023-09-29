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Ексглава Державної регуляторної служби оцінила наслідки підвищення вантажних тарифів на залізниці

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ексглава Державної регуляторної служби оцінила наслідки підвищення вантажних тарифів на залізниці
Нещодавно стало відомо про намір «Укрзалізниці» переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%
фото: glavcom.ua

Підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення вдарить по бізнесу, потрібно знайти баланс – Ляпіна

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення вдарить по бізнесу, який зараз і так перебуває у вкрай важкому стані, тому потрібно шукати компроміс та не допускати односторонніх рішень. Про це заявила ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна, коментуючи ініціативу «Укрзалізниці» збільшити на 20% тариф на вантажні перевезення.

«Я розумію, що «Укрзалізниця» несе свої збитки, зокрема й щодо соціально значущих напрямків, ми розуміємо, що збільшилася соціальна складова. Але треба розуміти, що промисловість теж несе свої значні збитки. Доступу до кредитних ресурсів практично немає, а збитки понесені дуже великі! І збитки в багатьох областях. Це просто фізичне знищення підприємств. Деякі релоковані, а деякі просто починали з нуля в інших областях. Треба розуміти, що абсолютно всі суб’єкти господарювання постраждали від нападу росії. Отже, треба шукати збалансоване рішення», – наголосила Ляпіна.

Вона попередила, що одностороннє рішення щодо підвищення тарифу стане для бізнесу справжнім тягарем.

«Зараз бізнес став трохи оптимістичніший, намагається знайти себе, працювати навіть у ситуації війни і підвищених ризиків. І такі удари їм наносити не можна. А підвищення, безумовно, потягне за собою подальші втрати бізнесу, адже воно просто обрізає логістику та можливості для бізнесу», – резюмувала Ляпіна.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір «Укрзалізниці» переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

У свою чергу, президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення призведе до подорожчання собівартості української продукції, а потім – до втрати позицій на міжнародних ринках збуту. Зважаючи на те, що промисловість і так перебуває у важкому економічному стані, чергове підвищення тарифів на перевезення має бути обов'язково узгоджено з бізнесом.

Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес перевезення

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