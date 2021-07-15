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    Рада надала особам з інвалідністю преференції в обслуговуванні

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    Осіб з інвалідністю обслуговуватимуть позачергово - Рада надала особам з інвалідністю преференції в обслуговуванні
    Осіб з інвалідністю обслуговуватимуть позачергово
    Фото: з відкритих джерел

    Законопроєкт №4113 дозволяє обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово

    Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №4113, який дозволяє обслуговувати осіб з інвалідністю позачергово. За відповідний закон 15 липня проголосував 341 нардеп.

    Закон надає особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю право позачергового обслуговування у будь-яких касах, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню.

    Таке право дістали й особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більш як один супроводжуючий).

    «Особи з інвалідністю, які прямують на лікування (за наявності підтвердних документів), особи з інвалідністю першої групи та діти з інвалідністю мають право на пріоритет перед іншими особами на проходження видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон, контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з таких територій», – йдеться в ухваленому законі.

    Разом із ними у пріоритетному порядку можуть слідувати особи, що їх супроводжують (не більше двох), та у разі потреби – близькі родичі першої лінії спорідненості.

    «У пунктах пропуску через держкордон для автомобільного сполучення та КПВВ на тимчасово окуповані території пріоритет може надаватися при слідуванні в пішому порядку або на легковому автомобілі, за умови відсутності в транспортному засобі, в якому прямують зазначені особи, інших осіб», – підкреслюється у документі.

    Як відомо, в Україні збільшать виплати на дітей із тяжкими хворобами.

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    Теги: Верховна Рада діти КПВВ закон Україна послуги кордон
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    Рада надала особам з інвалідністю преференції в обслуговуванні