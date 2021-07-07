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    В Україні збільшать виплати на дітей з тяжкими хворобами

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    Іх 1 січня 2022 року передбачається збільшення розміру допомоги на дітей з тяжкими хворобами - В Україні збільшать виплати на дітей з тяжкими хворобами
    Іх 1 січня 2022 року передбачається збільшення розміру допомоги на дітей з тяжкими хворобами
    Фото з відкритих джерел

    У рішенні уряду йдеться про виплати дітям з тяжкими хворобами без встановленої інвалідності

    В Україні підвищать розмір виплати на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність. Допомога від держави стане більшою від 1 січня 2022 року. Відповідне рішення ухвалив уряд на засіданні 7 липня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Теги: соцвиплати діти хвороби уряд
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    В Україні збільшать виплати на дітей з тяжкими хворобами