В Україні збільшать виплати на дітей з тяжкими хворобами

Іх 1 січня 2022 року передбачається збільшення розміру допомоги на дітей з тяжкими хворобами
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В Україні підвищать розмір виплати на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність. Допомога від держави стане більшою від 1 січня 2022 року. Відповідне рішення ухвалив уряд на засіданні 7 липня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Крім того, передбачається призначення державної соціальної допомоги та допомоги на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не зможе запропонувати їм роботу.
«Уряд сьогодні підтримав відповідну ініціативу. Цим рішенням також пропонується призначення стипендії дітям загиблих учасників Революції гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни», – написав голова уряду в Telegram.
Також
Мінсоцполітики називає суми, які передбачено за новим рішенням уряду:
підвищити з 1 січня 2022 року розмір допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність, до двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку ‒ з 1934 грн до 4 200 грн для дітей віком до 6 років та до 5 236 грн для дітей віком від 6 до 18 років (з урахування розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 грудня 2021);
призначати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям без зменшення її розміру, якщо центр зайнятості не може запропонувати підходящої роботи для непрацюючої працездатної особи зі складу малозабезпеченої сім’ї, сім’ї з дітьми або таку особу направлено на професійне навчання;
надавати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям особам, які досягли відповідного пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу;
призначати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям за наявності у власності багатодітної сім’ї та сім’ї, до складу якої входять діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, або особи з їх числа, другого житла;
призначати соціальну стипендію дітям померлих учасників Революції гідності, учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни (студентам закладів фахової передвищої освіти - 890 грн; студентам закладів вищої освіти - 1180 грн).
Також 7 липня Кабінет міністрів затвердив
порядок надання декретної відпустки чоловікам в Україні.