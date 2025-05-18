Нардеп Гончаренко після скандалу з переодяганням продовжив атаку на ТЦК

Нардеп вимагає іншої форми для представників ТЦК

Напередодні у мережі з’явилося відео, на якому, як стерджується, працівники ТЦК у Львові викрали добровольця, який вже «списаний», попередьно побивши його. Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко вже прокоментував цей інцидент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гончаренка.

Гончаренко вкотре наголосив, що представники ТЦК не мають права носити піксель.

«ТЦК вчора побили ветерана, а потім заштовхали його в бус. Просто ганьба. Ось чому ТЦК не має права носити піксель. Повторюю ще раз. Одна форма – яку пишатимуться вдягати. Інша – для ТЦК», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають носити піксель. Він звернувся до Кабміну та Міноборони із вимогою, щоб для ТЦК розробили іншу форму.

У коментарях до публікації користувачі підтримують Гончаренка та жартома пропонують варіанти для форми ТЦК – латексну, блакитну, або ж кольорів веселки. Однак є й чимало таких, хто зауважує – такі зміни ніяк не допоможуть, лише створять розкол у суспільстві. Розкритикували задум Олексія Гончаренка і військові. Так, офіцер Головного управління комунікацій Збройних сил України Дмитро Лиховій заявив, що депутат «працює на Путіна та його пропаганду».

На заяви Гончаренка відреагували його соратники в партії «Європейська Солідарність».

Раніше спікер парламенту Стефанчук заявив, що шокований поведінкою нардепа Гончаренка.