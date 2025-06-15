Сили оборони атакували завод із виробництва ударних БпЛА в Татарстані

У Генштабі підтвердили, що засоби ураження досягли району цілі, однак результати ще уточнюють

Українські військові 15 червня атакували потужності з виробництва безпілотників у Єлабузі, що в російській республіці Татарстан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони атакували важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу РФ.

15 червня ЗСУ атакували потужності з виробництва безпілотників у Єлабузі, що в російській республіці Татарстан. pic.twitter.com/EX3Kduu2YI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2025

Там росіяни виготовляють, тестують і запускають ударні БпЛА по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

У Генштабі підтвердили, що засоби ураження досягли району цілі, однак результати ще уточнюють.

Перед цим про атаку на російське місто писали низка російських Telegram-каналів. У місцевих чатах стверджували, що під ударом міг бути завод «Алабуга», де виготовляють дрони типу Shahed.

Раніше Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження важливих об’єктів воєнно-промислового комплексу Російської Федерації. У ніч на 14 червня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ударів по підприємствах, що виробляють вибухові речовини та боєприпаси.

Нагадаємо, вранці, 14 червня з'явилась інформація про нічну атаку дронів на «Новокуйбишевський завод каталізаторів», що розташований у Самарській області РФ, передає «Главком».

Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на область та заявив, що удари прийшлись по завод. Він додав, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Тим часом з'явились відео, на який видніється пожежа на території підприємства та здіймається дим.