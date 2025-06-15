Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони атакували завод із виробництва ударних БпЛА в Татарстані

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони атакували завод із виробництва ударних БпЛА в Татарстані
ЗСУ атакували важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу РФ
фото з відкритих джерел

У Генштабі підтвердили, що засоби ураження досягли району цілі, однак результати ще уточнюють

Українські військові 15 червня атакували потужності з виробництва безпілотників у Єлабузі, що в російській республіці Татарстан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими частинами Сил оборони атакували важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу РФ.

Там росіяни виготовляють, тестують і запускають ударні БпЛА по території України, зокрема по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

У Генштабі підтвердили, що засоби ураження досягли району цілі, однак результати ще уточнюють.

Сили оборони атакували завод із виробництва ударних БпЛА в Татарстані фото 1

Перед цим про атаку на російське місто писали низка російських Telegram-каналів. У місцевих чатах стверджували, що під ударом міг бути завод «Алабуга», де виготовляють дрони типу Shahed.

Раніше Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження важливих об’єктів воєнно-промислового комплексу Російської Федерації. У ніч на 14 червня 2025 року підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ударів по підприємствах, що виробляють вибухові речовини та боєприпаси. 

Нагадаємо, вранці, 14 червня з'явилась інформація про нічну атаку дронів на «Новокуйбишевський завод каталізаторів», що розташований у Самарській області РФ, передає «Главком».

Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на область та заявив, що удари прийшлись по завод. Він додав, що постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Тим часом з'явились відео, на який видніється пожежа на території підприємства та здіймається дим.

Читайте також:

Теги: ЗСУ завод військові росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спрут, який вибудував Портнов, робить все, щоб заблокувати створення надважливих для обороноздатності країни військових судів
Портнова вбили, але його справа живе. Хто і чому блокує створення військових судів?
27 травня, 22:00
17-річний агент ФСБ готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК
Попався вдруге. Підліток готував теракт із підривом одного зі столичних ТЦК
19 травня, 12:32
20 травня російські загарбники вдарили ракетами по стрільбищу військової частини на Сумщині
Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: росіяни вигадали фейк про 70 жертв
21 травня, 11:51
Фермери у Польщі обурені, яким чином Росія обходить санкції
Росія завалила ринок Польщі огірками: реакція фермерів
26 травня, 12:33
Дар’я Гундерук із дітьми біля могили чоловіка
На Прикарпатті похорон захисника обернувся скандалом
3 червня, 18:29
На місці подій працюють підрозділи ДСНС
Комбінований удар по Харкову: з’явились фото наслідків
4 червня, 07:17
За минулу добу відбулося 193 бойових зіткнення
Карта бойових дій в Україні станом на 8 червня 2025 року
8 червня, 08:45
Пошкодження у Софійському соборі внаслідок обстрілу у ніч на 10 червня 2025 року
Представники ЮНЕСКО приїдуть оглянути Софійський собор, пошкоджений атакою РФ
11 червня, 08:48
Ізраїль опублікував секретний план Ірану
Ізраїль розкрив таємний план Ірану з виробництва ядерної зброї
13 червня, 10:43

Події в Україні

Сили оборони атакували завод із виробництва ударних БпЛА в Татарстані
Сили оборони атакували завод із виробництва ударних БпЛА в Татарстані
У Ізраїлі після атак Ірану загинули п’ятеро українців, троє з них – діти
У Ізраїлі після атак Ірану загинули п’ятеро українців, троє з них – діти
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
Наступ на Дніпропетровщину: експерти DeepState оцінили українські фортифікації
Наступ на Дніпропетровщину: експерти DeepState оцінили українські фортифікації
Україна змінює формат обміну тілами загиблих – СБУ
Україна змінює формат обміну тілами загиблих – СБУ
ЗСУ повідомили, чи зайшли росіяни на Дніпропетровщину
ЗСУ повідомили, чи зайшли росіяни на Дніпропетровщину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 червня: ситуація на фронті
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 червня 2025
36K
Терорист Гіркін вважає Путіна ідіотом
25K
Пентагон привітав американців з Днем прапора російським триколором (фото)
25K
Трампу час визначатися
20K
Полонений окупант здивував причиною, через яку пішов воювати

Новини

Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua