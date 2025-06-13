Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану (оновлено)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтверджував, що однією з цілей операції проти Ірану став ядерний об'єкт у Натанзі

На найважливішому об'єкті ядерної програми Ірану в Натанзі о 04.15 (4.45 за Києвом) за місцевим часом сталося два вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на IRIB. За його даними, після цього було чути ще кілька схожих на вибухи звуків, стверджується, що це звуки активації систем ППО.

На даний час у цьому районі дислоковані військові та силові відомства, а також агенції з надання допомоги, передає телеканал. Близько 05:30 (6.00 за Києвом) він повідомив про новий вибух на ядерному об'єкті в Натанзі. Також про новий вибух. Іранські ЗМІ також повідомляли про вибухи у Тегерані.

Ізраїль нібито знищив один із найважливіших ядерних об'єктів Ірану – реактор у Натанзі: контроль радіаційного фону ведеться дистанційно, – Reuters. pic.twitter.com/SjzlfShbK5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2025

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтверджував, що однією з цілей операції проти Ірану став ядерний об'єкт у Натанзі. Також цілями стали іранські фізики-ядерники, заявив він. Початок операції Нетаньягу пояснює наявністю Ірану збагаченого урану, достатнього для виробництва 9 бомб.

🇮🇱Ізраїль знищив два реактори, підземний ракетно-ядерний комплекс, центр ядерних технологій та лабораторію 🇮🇷Ірану, - іЗМІ pic.twitter.com/kYwDYJTfse — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 13, 2025

Пізніше іранські джерела повідомили, що внаслідок ізраїльської атаки дійсно серйозно пошкоджено ядерний об'єкт у Натанзі. За непідтвердженою інформацією, реактор зруйнований і охоплений вогнем. Офіційні особи в Тегерані поки не надали подробиць. Водночас місцеві ЗМІ та очевидці повідомляють про потужні вибухи і густий дим, що піднімається над об'єктом.

У свою чергу МАГАТЕ з посиланням на владу Ірану повідомило, що АЕС у Бушері не зазнала атаки Ізраїлю, а рівень радіації на ядерному об'єкті в Натанзі не перевищено. До цього зазначалося, що Ізраїль знищив два ядерні реактори, підземний ракетно-ядерний комплекс, ядерно-технологічний центр та лабораторію в Ірані.

За даними Tasnim та IRNA, також загинули голова Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі та президент Ісламського університету Азад Мохаммад Мехді Техранчі. Крім того, внаслідок ізраїльської атаки загинув командувач Корпусом вартових іранської революції генерал-майор Хосейн Саламі та кілька офіцерів КВІР.

Як раніше повідомляв «Главком», метою ударів Ізраїлю по Ірану передусім є іранські військові командири.

Раніше ЦАХАЛ також назвав мету ударів по Ірану. Військовий кабінет Ізраїлю зібрався в підземному командному центрі. Операція має назву «Ам Калбіа» («Народ як лев»), основна мета – усунення іранської ядерної загрози.

До слова, президент США Дональд Трамп проведе у п'ятницю термінову нараду із членами Ради національної безпеки (РНБ) Білого дому.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не причетні до ударів Ізраїлю по Ірану. Рубіо закликав Тегеран не атакувати інтереси чи персонал США в регіоні.