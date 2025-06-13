Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану (оновлено)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану (оновлено)
Об'єкт у Натанзі, який атакував Ізраїль
фото: Mehr

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтверджував, що однією з цілей операції проти Ірану став ядерний об'єкт у Натанзі

На найважливішому об'єкті ядерної програми Ірану в Натанзі о 04.15 (4.45 за Києвом) за місцевим часом сталося два вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на IRIB. За його даними, після цього було чути ще кілька схожих на вибухи звуків, стверджується, що це звуки активації систем ППО. 

На даний час у цьому районі дислоковані військові та силові відомства, а також агенції з надання допомоги, передає телеканал. Близько 05:30 (6.00 за Києвом) він повідомив про новий вибух на ядерному об'єкті в Натанзі. Також про новий вибух. Іранські ЗМІ також повідомляли про вибухи у Тегерані.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтверджував, що однією з цілей операції проти Ірану став ядерний об'єкт у Натанзі. Також цілями стали іранські фізики-ядерники, заявив він. Початок операції Нетаньягу пояснює наявністю Ірану збагаченого урану, достатнього для виробництва 9 бомб.

Пізніше іранські джерела повідомили, що внаслідок ізраїльської атаки  дійсно серйозно пошкоджено ядерний об'єкт у Натанзі. За непідтвердженою інформацією, реактор зруйнований і охоплений вогнем. Офіційні особи в Тегерані поки не надали подробиць. Водночас місцеві ЗМІ та очевидці повідомляють про потужні вибухи і густий дим, що піднімається над об'єктом.

У свою чергу МАГАТЕ з посиланням на владу Ірану повідомило, що АЕС у Бушері не зазнала атаки Ізраїлю, а рівень радіації на ядерному об'єкті в Натанзі не перевищено. До цього зазначалося, що Ізраїль знищив два ядерні реактори, підземний ракетно-ядерний комплекс, ядерно-технологічний центр та лабораторію в Ірані.

За даними Tasnim та IRNA, також загинули голова Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі та президент Ісламського університету Азад Мохаммад Мехді Техранчі. Крім того, внаслідок ізраїльської атаки загинув командувач Корпусом вартових іранської революції генерал-майор Хосейн Саламі та кілька офіцерів КВІР.

Як раніше повідомляв «Главком», метою ударів Ізраїлю по Ірану передусім є іранські військові командири. 

Раніше ЦАХАЛ також назвав мету ударів по Ірану. Військовий кабінет Ізраїлю зібрався в підземному командному центрі. Операція має назву «Ам Калбіа» («Народ як лев»), основна мета – усунення іранської ядерної загрози. 

До слова, президент США Дональд Трамп проведе у п'ятницю термінову нараду із членами Ради національної безпеки (РНБ) Білого дому. 

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не причетні до ударів Ізраїлю по Ірану. Рубіо закликав Тегеран не атакувати інтереси чи персонал США в регіоні.

Читайте також:

Теги: Ізраїль військові вибух Марко Рубіо Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7-й окремий полк безпілотних систем військ РФ на параді у Москві, 9 травня 2025 року
«Це треба зробити оперативно і масово»: як ЗСУ здолати російські «війська дронів»
30 травня, 20:00
Головні новини ночі проти 18 травня
Фінал Євробачення, атака на Київщину: головне за ніч
18 травня, 06:04
Курс складається з 11 відеоуроків, а після кожного модуля передбачений тест
«Армія+» запускає курс для операторів наземних роботів
30 травня, 20:04
Держава виплачує родинам загиблих воїнів дві суми: 15 млн та 2,271 млн грн
Уряд змінив порядок виплат сім'ям загиблих військових
30 травня, 20:09
У Києві є руйнування після ворожої атаки
Атака Росії на Київ: КМВА розповіла про наслідки
25 травня, 05:16
Віткофф розкритикував позицію ХАМАСу
Спецпредставник Трампа розкритикував відповідь ХАМАСу на угоду з перемир'ям у Газі
1 червня, 01:31
Нагороди для військових
Із нагоди Дня Києва військові отримали відзнаки від столиці
29 травня, 15:17
Командування зазначило, що для детального з’ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію
Росія вдарила по навчальному підрозділу на Полтавщині: є поранені
4 червня, 15:43
Навіть під час ядерного вибуху є можливість врятувати себе
Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху
11 червня, 16:13

Політика

Іран пообіцяв Ізраїлю потужну відповідь на атаку
Іран пообіцяв Ізраїлю потужну відповідь на атаку
Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану (оновлено)
Ізраїль атакував один із головних ядерних об'єктів Ірану (оновлено)
Трамп скликав термінове засідання Кабінету міністрів після ударів Ізраїлю по Ірану
Трамп скликав термінове засідання Кабінету міністрів після ударів Ізраїлю по Ірану
Reuters назвало пріоритетні цілі Ізраїлю в Ірані
Reuters назвало пріоритетні цілі Ізраїлю в Ірані
На чиїй стороні Трамп? Експредставник США з питань України пояснив логіку дій Білого дому
На чиїй стороні Трамп? Експредставник США з питань України пояснив логіку дій Білого дому
Трамп здивований, чому світ ненавидить Росію та Путіна
Трамп здивований, чому світ ненавидить Росію та Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
41K
Відомого філолога, що популяризував українську мову, викрито у втечі з країни
36K
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
34K
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus
11K
Військово-морські сили оцінили ймовірність захоплення Росією Одеси

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua