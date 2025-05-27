Забезпечив дружині мільйонні виплати та фіктивну службу: історія махінацій комбрига ТРО

За даними слідства, у 2023 році посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця

Колишнього комбрига ТРО судитимуть за організацію фіктивних виплат дружині

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо вже колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони та трьох його підлеглих. Їх обвинувачують у тому, що вони допомогли дружині комбрига незаконно отримати майже 1,2 млн грн додаткової винагороди за фіктивну участь у бойових діях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Обвинувальний акт у цій справі вже скеровано до суду.

За даними слідства, у 2023 році командир влаштував свою дружину на посаду стрільця у підпорядковану йому бригаду, маючи на меті забезпечити їй підвищені виплати. Аби обійти закон, подружжя навіть фіктивно розлучилося, хоча фактично продовжувало перебувати у родинних стосунках.

Згодом комбриг залучив до цієї схеми трьох своїх підлеглих, включно з двома командирами підрозділів. Вони складали неправдиві документи, які нібито підтверджували участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином, протягом 2023-2024 років вона незаконно отримала майже 1,2 млн грн додаткової винагороди.

Як зазначають у ДБР, цікаво, що весь цей час дружина командира несла службу поряд з чоловіком і, за інформацією слідства, займалася конярством на спеціальній фермі. Більше того, вона навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.

фото: ДБР

Колишнього командира бригади та його дружину обвинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Двох його підлеглих обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Крім того, комбриг, двоє його спільників та ще один підлеглий підозрюються у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України), а жінка – у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

За клопотанням ДБР, у фігурантів арештовані квартира, автомобілі, земельна ділянка та фургон для перевезення коней. Колекцію зброї екскомбрига вартістю майже 750 тис. грн передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нагадаємо, на Черкащині, поблизу однієї з військових частин, було виявлено тіло військовослужбовця Євгенія Плітка. Обставини його смерті залишають багато запитань, і родина бійця вимагає ретельного розслідування.