На Одещині відбувся рок-концерт на підтримку полонених моряків



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Гурт «Друже музики» приєднався до всеукраїнської акції від «Музичного батальйону»

На флагмані ВМСУ, фрегаті «Гетьман Сагайдачний», відбувся концерт на підтримку полонених українських моряків.

У прес-центрі Міноборони повідомляли, що для військових моряків і гостей виступала одеська рок-група «Друже Музико» на чолі з Максимом Трубніковим.

Виконавці приєдналися до всеукраїнської акції від «Музичного батальйону». Такі ж концерти пройшли в Києві та Кілії.

Група «Друже музики» з'явилася в 2009 році. Вона виконує музику в авторському стилі «етно-драйв», в основі якого «лежить українська мелодика і драйв року».

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що суд Москви розгляне продовження арешту українським морякам 17 квітня.

Джерело: Метроном