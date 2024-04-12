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Рятувальники отримають від Японії спецтехніку для розмінування

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Рятувальники отримають від Японії спецтехніку для розмінування
До кінця цього року Україна отримає від Уряду Японії та JICA 14 машин механізованого розмінування
фото: МВС

Японія продовжує стійку підтримку України у сфері розмінування

Піротехніки ДСНС отримають від Уряду Японії 22 машини механізованого розмінування. Про це заступник міністра внутрішніх справ України повідомив за підсумками зустрічей з керівництвом Японського агенства міжнародного співробітництва (JICA).

Українська делегація обговорила подальші кроки розвитку співпраці у сфері протимінної діяльності.

«До кінця цього року Україна отримає від Уряду Японії та JICA 14 машин механізованого розмінування, решту вісім – до квітня наступного року. 12 з них виробництва NIKKEN, ще 10 – іншого японського виробника», – йдеться у заяві МВС.

Також українська делегація відвідала у префектурі Яманаші виробництво машин механізованого розмінування Nikken та тренінговий центр для операторів спецтранспорту.

«Японія продовжує стійку підтримку України у сфері розмінування», – підкреслили у міністерстві.

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Теги: Японія розмінування ДСНС

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