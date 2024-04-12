Рятувальники отримають від Японії спецтехніку для розмінування

До кінця цього року Україна отримає від Уряду Японії та JICA 14 машин механізованого розмінування

Японія продовжує стійку підтримку України у сфері розмінування

Піротехніки ДСНС отримають від Уряду Японії 22 машини механізованого розмінування. Про це заступник міністра внутрішніх справ України повідомив за підсумками зустрічей з керівництвом Японського агенства міжнародного співробітництва (JICA).

Українська делегація обговорила подальші кроки розвитку співпраці у сфері протимінної діяльності.

«До кінця цього року Україна отримає від Уряду Японії та JICA 14 машин механізованого розмінування, решту вісім – до квітня наступного року. 12 з них виробництва NIKKEN, ще 10 – іншого японського виробника», – йдеться у заяві МВС.

Також українська делегація відвідала у префектурі Яманаші виробництво машин механізованого розмінування Nikken та тренінговий центр для операторів спецтранспорту.

«Японія продовжує стійку підтримку України у сфері розмінування», – підкреслили у міністерстві.