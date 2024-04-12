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Японський міністр пояснив, яким чином Україна зможе отримати заморожені активи РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Японський міністр пояснив, яким чином Україна зможе отримати заморожені активи РФ
Японський міністр вважає, що із замороженими активами РФ слід поводитися так, аби не порушувати міжнародне право
фото з відкритих джерел

Токіо з обережністю ставиться до ідеї про повну конфіскацію заморожених російських активів

Японія прагне, аби будь-яка взаємодія із замороженими активами Російської Федерації відповідало міжнародному праву. Ця тема, ймовірно, обговорюватиметься наступного тижня на зустрічі фінансових лідерів країн G7 із розвиненою економікою. Про це заявив міністр фінансів Японії Суничі Судзукі, повідомляє Reuters.

«Я не думаю, що серед країн поки що є консенсус щодо того, що робити із замороженими російськими активами», – сказав Судзукі.

За словами посадовця, Токіо з обережністю ставиться до ідеї, яку висуває Вашингтон, про повну конфіскацію заморожених російських активів.

«Позиція Японії полягає в тому, що з цим слід поводитися таким чином, щоб не порушувати міжнародне право», – додав він.

Зокрема, Сузукі планує вирушити до Вашингтона наступного тижня, щоб взяти участь у зустрічі фінансових лідерів G7 та G20, яка відбудеться під час весняного засідання Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Нагадаємо, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву

Майже $300 млрд були заморожені після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до $486 млрд.

До слова, у ЄС зберігаються заблоковані російські активи на суму понад 200 млрд євро. З початку повномасштабної війни країни-члени спільноти сперечалися про те, чи можна використати гроші. Зараз справи пожвавлюються: адже відсотки з активів мають допомогти Україні. Втім, Євросоюз має намір конфіскувати заморожені активи країни-агресора лише тоді, коли Росія відмовиться виплатити Україні репарації після завершення війни.

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Теги: росія фінанси Японія міністр війна

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