«Техніка, що рятує»: ДСНС показала свій найфункціональніший автомобіль (відео)

Особливістю машини є і наявність комплекту пошуку з геофоном, який дозволяє виявляти людей під завалами

Аварійно-рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час виконання завдань за призначення здебільшого мають справу з розбиранням завалів чи ліквідацією наслідків складних ДТП. Прискорити роботу і якнайшвидше врятувати людей їм допомагає різноманітне обладнання та техніка, особливе місце з яких займає спеціальна аварійно-рятувальна машина важкого типу (САРМ-В). Саме такій спецтехніці присвячено другий випуск відеопроєкту ДСНС «Техніка, що рятує».

«Повномасштабна збройна агресія рф поставила Україну перед безліччю викликів, що несуть загрозу життю і здоров’ю людей. Чи не щодня росія завдає ударів по інфраструктурі, під завалами опиняються цивільні. Чим швидше їх вдасться визволити з бетонних пасток, тим більші шанси на порятунок. Власне, для забезпечення дій надзвичайників, проведення першочергових аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, заходів щодо пошуку постраждалих під завалами та надання їм першої медичної допомоги і призначена САРМ-В», – йдеться у повідомленні.

Як розповідають рятувальники, машина наразі є найфункціональнішим автомобілем для порятунку людей з-під великих завалів будівель. За допомогою спеціального обладнання, що розміщено всередині САРМ-В, можуть дістати постраждалих із дуже непростих і віддалених небезпечних місць.

Машина містить численний рятувальний інструмент, зокрема різаки, розтискачі, домкрати, кисневі балони, різного виду ліхтарі, медичні ношами тощо.

Крім того, в оснащення входять кран-маніпулятор і висувна драбина, насос для відкачки ґрунтових вод, а також бак на 2 т води і на 800 л піноутворювача для первинного гасіння осередків пожеж.

Особливістю машини є і наявність комплекту пошуку з геофоном, який дозволяє виявляти людей під завалами.

Устаткування САРМ-В індивідуально розміщено і закріплено зручними фіксаторами. Платформи і ящики з інструментом є висувними і розташовані по різних відсіках, що, своєю чергою, економить час для їх пошуку в потрібний момент.

У машині передбачено вісім посадкових місць для рятувальників, серед яких водій та фельдшер. На місці ліквідації надзвичайної ситуації уся команда працює, як єдиний механізм.

Кожна САРМ-В – унікальна, оскільки комплектується на базі рекомендацій і побажань рятувальників. Нині у ДСНС є 16 зразків таких машин, проте для підвищення оперативності й ефективності роботи в автопарку кожного аварійно-рятувального підрозділу має бути подібна спецтехніка.