В Японії відкрили найбільшу в країні водневу заправну станцію

Кількість водню, що постачається, буде еквівалентна кількості, необхідній для роботи близько 40 автобусів на паливних елементах протягом дня

Уперше в Японії газ буде прокладений до конкретного району і доданий до енергетичного балансу житлового сектору

Одна з найбільших в Японії водневих заправних станцій для автомобілів на паливних елементах відкрилася в середу на місці колишнього села спортсменів Олімпіади та Паралімпіади в Токіо, повідомиляє Мainichi.

Великий дистриб'ютор нафти Eneos Corp. буде експлуатувати станцію і виробляти водень відповідно до плану уряду Токіо щодо цього об'єкту, причому кількість водню, що постачається, буде еквівалентна кількості, необхідній для роботи близько 40 автобусів на паливних елементах протягом дня.

Водень також постачатиметься до району Харумі в окрузі Чуо через підземний трубопровід, вперше в Японії газ буде прокладений до конкретного району і доданий до енергетичного балансу житлового сектору, згідно з даними столичної влади.

Водень буде використовуватися для виробництва електроенергії за допомогою паливних елементів, розташованих у колишньому селищі спортсменів, яке було перетворено на житлові багатоповерхівки.

Електроенергія буде використовуватися для освітлення та ліфтів у кондомініумах і комерційних об'єктах.

Цей крок є частиною зусиль столичної влади, спрямованих на розширення використання водню, оскільки вона поставила собі за мету скоротити вдвічі викиди парникових газів у 2030 році порівняно з рівнем 2000 року.