Смертельний вірус косить населення у Японії

Смертельна інфекція STSS почала активно поширюватися префектурами Японії

Японські лікарі фіксують поширення стрептококового токсичного шоку (STSS) територією країни. Про це пише Newsweek. Рівень смертності від захворювання становить майже 30%.

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Зростання захворюваності на STSS спостерігається в Японії вже кілька місяців поспіль. У період із січня по лютий у країні заразилося близько 400 осіб. Лікарі побоюються подальшого поширення інфекції, оскільки вона відрізняється високою заразністю.

Близько 30% пацієнтів ризикують померти від STSS, а ті, що вижили, можуть втратити кінцівки, оскільки інфекція призводить до некрозу сполучних тканин. У зоні ризику люди з ослабленим імунітетом і особи, які страждають на хронічну втому. Застуда також підвищує ризик зараження.

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STSS спричинюється тим, що бактерії проникають глибоко в організм, включаючи кров і глибокі тканини, і викликають низький артеріальний тиск, що зрештою може призвести до відмови органів. У 2023 році в Японії 30,9% випадків захворювання серед людей віком до 50 років закінчилися смертю, хоча Департамент охорони здоров’я Нью-Йорка стверджує, що до 60% випадків STSS можуть призвести до смерті.

Як пишуть журналісти Newsweek, у 2023 році було зареєстровано 941 важку стрептококову інфекцію – це найвищий показник з часів до пандемії коронавірусу. Згідно з даними NIID, за перші 10 тижнів 2024 року вже було зареєстровано 474 зараження.

Згідно з коментарем міністра охорони здоров’я Японії Кейзо Такемі, раптовий сплеск випадків, схоже, є результатом послаблення заходів щодо Covid-19, які б запобігли зараженню іншими захворюваннями. Як коментують лікарі, починається застуда – вірусна інфекція, людина не лікується, переносить на ногах – і в результаті приєднується стрептокок.

Японські ЗМІ повідомили, що офіційні особи охорони здоров’я закликали населення продовжувати регулярно мити руки та доглядати за ранами, які можуть служити місцем інфікування.

При цьому уникнути зараження STSS досить просто. Фахівці рекомендують дотримуватися всіх правил особистої гігієни, а також долікувати вірусні захворювання. Своєчасне звернення до лікаря при появі тривожних симптомів може допомогти уникнути ускладнень.