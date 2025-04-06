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Рятувальники показали фото з наслідками атаки БпЛА на Миколаїв

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Рятувальники показали фото з наслідками атаки БпЛА на Миколаїв
Наслідки ворожої атаки у Миколаєві
фото: ДСНС

Росіяни поцілили у житловий квартал Миколаєва

Увечері 5 квітня росіяни спрямували дрони в приватний житловий сектор Миколаєва.Внаслідок обстрілу зафіксовані суттєві пошкодження приватних будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що за однією з адрес загорілось житло в якому не було людей. Рятувальники приборкали пожежу площею 30 кв. м. За іншою адресою сталось займання газової мережі поряд із приватним домоволодінням. Рятувальники загасили пожежу.

Також пошкоджено автомобілі та інші житлові будинки. До ліквідації наслідків від ДСНС залучалось 15 вогнеборців та три спецавтомобілі.

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фото: ДСНС Миколаївщини

Згідно з повідомленням ОВА, відомо про те, що поранено трьох людей. 49-річна жінка госпіталізована, 72-річній та 67-річній жінкам допомога надана амбулаторно.

Нагадаємо, що 4 квітня російські війська завдали балістичного ракетного удару по житловому району Кривого Рогу. До 72 зросла кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу.

Майже половина потерпілих госпіталізовані, 17 – у важкому стані. Відомо про 19 загиблих, серед яких дев'ять дітей.

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Теги: Миколаїв рятувальники обстріл

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