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Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу: є загиблі та поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія вдарила балістикою по Кривому Рогу: є загиблі та поранені
Аварійно-рятувальна операція триває
фото: Суспільне

На цей час відомо про чотирьох загиблих та девʼятьох постраждалих

Російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

На цей час відомо про чотирьох загиблих. Серед постраждалих – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року. Всі ушпиталені.

Згодом стало відомо, що кількість травмованих зросла до девʼяти.

Раніше начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляв, що триває аварійно-рятувальна операція. Внаслідок атаки постраждали багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, у ніч на 2 квітня росіяни масовано обстріляли Харків ударними дронами. Зафіксовано від 13 до 15 влучань в Холодногірському районі міста.

Також уночі російські терористи обстріляли Запоріжжя. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що росіяни поцілили дронами по цивільній інфраструктурі регіону. У прифронтовій громаді Запорізької області через удар ворожого безпілотника загинула людина.

До слова, На Київщині вже відбудовано 70% об'єктів, які були пошкоджені через вторгнення РФ. Це 21 тисяча будинків, шкіл, лікарень, адміністративних та інфраструктурних споруд.

Як повідомлялося, російська армія має значну перевагу в живій силі поблизу Лимана в Донецькій області, що у десять разів перевищує чисельність українських військ. Вона також готується до масштабного наступу в цьому регіоні.

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Теги: Кривий Ріг обстріл

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