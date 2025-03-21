Росіяни вдарили по Запорізькому району: кадри наслідків від ДСНС

Через російські удари по Запорізькому району поранено п'ять людей, серед яких дитина

Ввечері 20 березня російські терористи завдали ударів по Запорізькому району. Росіяни атакували населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Росіяни атакували населені пункти Запорізького району фото: ДСНС

Повідомляється, що поранено 61-річного чоловіка, трьох жінок (50, 54, 55 років) і дитину. Усім надано допомогу.

«Внаслідок обстрілів загорілися автомобілі та житлові будинки загальною площею 700 кв.м. На місці працювали екстрені служби. Від ДСНС залучено 55 рятувальників і 9 одиниць техніки», – написали в ДСНС.

Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки фото: ДСНС

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров раніше повідомляв, що щонайменше чотири вибухи пролунало в прифронтових населених пунктах.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня росіяни вчергове обстріляли Одесу. У місті сплахнули пожежі.

Повідомляється, що близько дев'ятої вечора небо над Одесою розірвали сирени повітряної тривоги. Згодом містяни почули серію потужних вибухів. Внаслідок ворожої атаки зайнялись масштабні пожежі.