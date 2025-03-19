«Це виходить за всі межі». Речник ДСНС Сумщини відреагував на нічну атаку росіян

Речник ДСНС: Менше ніж за добу два такі підступні, цілеспрямовані прильоти, це виходить за межі будь-яких рамок

«Такого ще не було, цього року в нас таке перше влучання»

Росія ввечері 18 березня завдала удару по лікарні у Сумах. Також окупанти завдали відразу 7 ударів по медичному закладу прикордоння Сумщини. Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області розповів в етері Громадського радіо, якою є ситуація на ранок 19 березня, передає «Главком».

За його словами, ситуація нині непроста. Наприкінці лютого удари були по житловому сектору, а зараз практично щотижня влучання або по об’єктах критичної інфраструктури, або по навчальних закладах

«І цього вечора – удари по медичних закладах. Влучання було пізно ввечері. Звичайно, пацієнти, які там перебували, вже відпочивали. Приліт був у п’ятиповерхову будівлю закладу. Виникло також і горіння на покрівлі. Рятувальники дуже швидко локалізували всі ці осередки займання, а потім проводилася евакуація. Перебували там, – зараз уже з’явилася інформація – 170 людей. З них багато таких, хто не ходить, маломобільних людей. Тому проводили евакуацію пацієнтів, як з верхніх поверхів, так і з першого. І зносили, і зводили, і на руках потрібно було також нести. Загалом вдалося нашим співробітникам евакуювати 147 пацієнтів, серед них девʼять маломобільних громадян», – зазначив Олег Стрілка.

Речник ДСНС пояснив, що ударна хвиля була велика, тож пошкоджено не тільки цей медичний заклад, а також дитячу лікарню, розташовану на відстані близько 50 метрів від епіцентру влучання. Там вибито дуже багато вікон.

Він наголосив, що з евакуйованими людьми все гаразд, їх перемістили в безпечніше місце, але не повідомляють, куди саме, з безпекових міркувань.

«Ця ніч була дуже складна. Спочатку було влучання по місту Суми, це була десь година дванадцята ночі, потім було влучання по прикордонню. Інформація буде трохи пізніше, і вона вас шокує. Такого ще не було, цього року в нас таке перше влучання. Минулого року були влучання КАБів по пансіонатах у Сумах, цього року це вперше. І менше ніж за добу два такі підступні, цілеспрямовані прильоти. Це виходить за межі будь-яких рамок», – додав він.

Нагадаємо, російські терористи у ніч на 19 березня завдали ударів по Київщині. Через ворожу атаку зруйновані будинки та є поранений. Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований.

За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані дев'ять приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.

Також російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Росіяни атакували дві лікарні. Близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Крім цього російські війська завдали ударів по критичній інфраструктурі міста Слов'янськ, що на Донеччині. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.