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Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
У Києві працює ППО
фото з відкритих джерел

Громадянам слід пройти в укриття!

О 21:23 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. 

Протиповітряники збивають російські цілі над столицею та Київщиною. Гучно було, зокрема, на лівому березі. Загроза для Київського регіону триває.

Мер Києва Віталій Кличко зауважив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО. Згодом повідомив, що ворожий БпЛА прямує в напрямку центру столиці.

Та наголосив, перейти в укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Ввечері 20 березня росіяни вчергове обстріляли Одесу. У місті сплахнули пожежі.

Повідомляється, що близько дев'ятої вечора небо над Одесою розірвали сирени повітряної тривоги. Згодом містяни почули серію потужних вибухів. Внаслідок ворожої атаки зайнялись масштабні пожежі.

Того ж вечора російські терористи завдали ударів по Запорізькому району. Росіяни атакували населені пункти Запорізького району керованими авіабомбами. 

Нагадаємо, що триває 1122-й день війни.

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Теги: Київ обстріл укриття тривога росіяни

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