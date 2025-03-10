Суд виніс вирок російському агенту, який шпигував за аеродромами ЗСУ

Фігурант привернув увагу російської ФСБ ще у 2023 році

Чоловік раніше відзначився антиукраїнськими коментарями у Telegram

Інформатор російської ФСБ, який шпигував за аеродромами ЗСУ в Миколаєві, отримав 10 років тюрми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на управління СБУ в Миколаївській області.

За інформацією відомства, безробітний чоловік збирав інформацію про українські військові об’єкти та передавав її російським окупантам.

Основну увагу фігурант приділяв військовим аеродромам з бойовою авіацією. Він отримував необхідну інформацію за допомогою відкритих джерел, а також особистих контактів. Крім того, чоловік обходив територію, приховано фіксував українські об'єкти та надсилав росіянам «звіти» у вигляді текстів і фотографій з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку у помешканні агента СБУ знайшла мобільний телефон із анонімним чатом для контактів з ФСБ. Служба безпеки з’ясувала, шо чоловік потрапив до уваги росіян ще в 2023 році через його антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

Суд визнав чоловіка винним у поширенні інформації про пересування та розміщення ЗСУ. Фігурант отримав 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

«Главком» повідомляв, що у Рівному Служба безпеки затримала російську агентку, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою біля міського ТЦК.

Також стало відомо, що співпрацівники СБУ затримали агента російських спецслужб – жителя Київщини, який намагався вчинити серію терактів у Львові.