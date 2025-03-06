На даху укриття Чорнобильської АЕС нових осередків тління не виявлено

Спостереження за станом укриття Чорнобильської АЕС триває

На даху укриття Чорнобильської АЕС кілька днів не фіксують осередків тління, проте підрозділи рятувальників ще залишаються на чергуванні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Як розповіла речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан, рятувальники періодично піднімають дрон з тепловізором, щоб виявити нові можливі осередки тління, проте кілька днів їх не фіксують.

«Завтра буде спеціальна комісія, яка на місці вирішуватиме, чи повертатимуться підрозділи ДСНС в розташування. Поки роботи по спостереженню тривають, бо площа дуже велика», – сказала Рубан.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого російський ударний БпЛА влучив в укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Вибух безпілотника пошкодив захисну споруду.

До слова, на дослідження пошкодження Арки Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС після російської атаки буде виділено 400 тисяч євро. Гроші беруть з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора №4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.