У Миколаєві після обстрілу РФ виникли пожежі, є поранені (оновлено)

У Миколаєві через обстріл зайнялись пожежі

За попередньої інормацією, постраждалих немає

Увечері 5 квітня російська армія запустила ударні дрони по місту Миколаїв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

За його словами, ворог атакував місто «шахедами». Внаслідок удару виникли пожежі в двох житлових будинках.

Кім додав, що всі екстрені служби працюють на місцях. За попередньої інформацією, постраждалих немає.

Згодом міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що є пошкодження в приватному секторі. Вже визначено обсяг робіт. Комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків.

Обійшлось без жертв.

Оновлено 6 квітня 00:01

Станом на зараз відомо про те, що поранено двоє людей. 49-річна жінка госпіталізована, 72-річній жінці допомога надана амбулаторно.

Виникло три пожежі, які вже ліквідовані. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобіль.

Кім подякував всім за оперативну та злагоджену роботу.

Нагадаємо, що 4 квітня російські війська завдали балістичного ракетного удару по житловому району Кривого Рогу. До 72 зросла кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу.

Майже половина потерпілих госпіталізовані, 17 – у важкому стані. Відомо про 19 загиблих, серед яких дев'ять дітей.

У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня будуть оголошені Дні жалоби за загиблими.

Раніше посол США шокувала мережу своєю реакцією на смертельний удар по Кривому Рогу.

Також з’явилися фото дев’яти загиблих після атаки на Кривий Ріг дітей.