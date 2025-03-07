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На Одещині горять житлові будинки через російську атаку: моторошні кадри

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Одещині горять житлові будинки через російську атаку: моторошні кадри
Росіяни вдарили по Одещині
фото: ДСНС Одещини

З початку березня РФ тероризує мирне населення Одещини. Росіяни завдають ударів по критичній інфраструктурі

Ввечері 6 березня російські терористи вчергове атакували дронами Одещину. Внаслідок атаки виникли пожежі в трьох приватних житлових будинках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Росіяни вчергове атакували Одещину дронами
Росіяни вчергове атакували Одещину дронами
фото: ДСНС Одещини

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини. За його словами, внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури.

«Над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав він.

За попередньою інформацією ДСНС, ніхто не постраждав.

Для ліквідації наслідків терору від ДСНС залучено 8 одиниць техніки та понад 30 рятувальників.

З початку березня РФ тероризує мирне населення міста Одеса та області. Ворог завдає по ударів по критичній інфраструктурі. 

Днями росіяни атакували Одесу. В місті є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. Постраждалих немає.

До слова, у місті Південне Одеської області після атаки 5 березня російськими безпілотниками може 4-5 днів не бути світла. 

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Теги: Одеса ворог росіяни пожежа Одещина обстріл ДСНС

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