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Усі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами – президент

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Усі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами – президент
Український лідер вважає, що якби російський диктатор не порушував обіцянок, то давно б вдалося досягнути припинення вогню
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Володимир Зеленський: «Саме Москва не йде на припинення вогню вже з 11 березня, і це саме їм там, у Росії, потрібна війна»

Російська Федерація пообіцяла американській стороні не атакувати обʼєкти енергетичної інфраструктури України. Однак сьогодні ж у Херсоні російський FPV-дрон вдарив по Херсонській ТЕЦ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них – це пусте слово. І тому потрібен тиск – достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну», – каже він.

Глава України наголосив, що якби Путін не порушував обіцянок, то вже могло б бути досягнуте припинення вогню.

«І саме Путін це відкидає, саме Москва не йде на припинення вогню вже з 11 березня, і це саме їм там, у Росії, потрібна війна, і очевидно, що просто розмовами чи очікуваннями Росію до миру не примусити. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру стати ефективними. Розраховуємо на Америку, на Європу, на інших партнерів – розраховуємо на їхню змогу натиснути на єдину причину війни, а саме – на російське бажання знищувати та вбивати», – додав Зеленський.

Нагадаємо, російські війська вчергове атакували Кривий Ріг ракетою. У Кривому Розі загинуло як мінімум 14 людей, з них шестеро – діти. Кількість постраждалих постійно збільшується.

Унаслідок ворожої атаки у місті сталися пожежі, зокрема горять автівка та гаражі. Пошкоджені багатоповерхівки.

За словами президента Володимира Зеленського, у місті триває рятувальна операція після російського удару балістичною ракетою. Пошкоджені щонайменше пʼять будинків.

До слова, президент наголосив, що у мирних переговорах спочатку має бути безумовне припинення вогню, а потім Україна вже може розмовляти із росіянами у будь-якому форматі. Але для цього потрібно, щоб росіяни не були вбивцями, однак поки що вони просто «чорти».

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Теги: енергетика ТЕЦ обстріл Володимир Зеленський Херсон

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