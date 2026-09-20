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Вода в кранах буде навіть у блекаут. Місто на Одещині готується до відключень світла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Вода в кранах буде навіть у блекаут. Місто на Одещині готується до відключень світла
Коли через російські атаки електрика зникає, сонячна станція разом із акумуляторами стає своєрідною страховкою
фото: скріншот із відео

Водопостачання у Білгород-Дністровському залежить від роботи насосів, які потрібно живити

Білгород-Дністровський на Одещині готує критичну інфраструктуру до можливих перебоїв з електрикою. Для цього місто дедалі більше покладається на сонце. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

У місті мешкає орієнтовно сорок тисяч людей. Воду для них добувають із десятків артезіанських свердловин. Далі її потрібно підняти, перекачати, очистити та доправити до осель. І майже на кожному етапі – насоси, а отже, залежність від електроенергії. Саме тому тут почали шукати альтернативу ще до чергової зими під час війни.

«Ми встановлюємо на наших підйомах, на свердловинах, на КНСках, на очисних спорудах сонячні батареї. Це нам дає енергонезалежність та також дає хоч і невелику, але економію», – каже секретар міськради Олександр Скалозуб.

Одна з таких станцій працює тут уже близько трьох років. Її потужність – 50 кіловатів. За словами фахівців підприємства, залежно від сезону вона дозволяє економити до двадцяти відсотків електроенергії.

«Плюс бувають відключення, які компенсуються цими станціями. Цілодобова подача населенню води», – каже головний інженер підприємства Вадим Кучер.

Економія – лише половина історії. Бо коли через російські атаки електрика зникає, сонячна станція разом із акумуляторами стає своєрідною страховкою. Система автоматично переходить на резервне живлення – і насоси продовжують працювати.

«Коли зникає мережа, інвертор дає команду на ввімкнення батарей, які забезпечують безперебійне живлення насосі», – каже виконувач обов’язків енергетика підприємства Дмитро Дєчєв.

Запасу енергії вистачає на кілька годин роботи. Цього часу достатньо, аби підприємство не зупинялося миттєво після зникнення електрики і продовжувало подавати людям воду.

«За день можемо працювати на сонячних панелях, уночі акумулятори, чим більше тим краще», – каже Вадим Кучер.

У міськраді кажуть: те, що сьогодні здається дорогою альтернативою, завтра може стати необхідністю. Тож сонячні станції планують масштабувати – не лише на підприємствах критичної інфраструктури, а й на інших міських об’єктах. А в перспективі розглядають і вітрову генерацію.

«Готуємося повномасштабно. Розроблений план стійкості в місті відповідно до плану стійкості області. І виконуються роботи великими кроками, настільки, скільки дає змогу сьогодення», – каже заступник міського голови Білгород-Дністровського Андрій Криштопов.

Громадська організація «Екоклуб» за часи повномасштабки допомогла понад 20 водоканалам різних міст України встановити сонячні електростанцій і досвід п`ятьох років показав – технологія для критичної інфраструктури діє.

Утім, у розвитку альтернативної енергетики є проблема, яку сонячними панелями не вирішиш. Фахівців, здатних встановлювати та, головне, обслуговувати такі системи, дедалі менше. Частину досвідчених електриків забрала війна – вони пішли служити до Сил оборони. А підготувати нових спеціалістів швидко не виходить.

«Проблематика основна – це з кадрами, з виготовленням і закупівлею. І також проблематика в тих кадрах, які роблять це устаткування, які встановлюють», – каже Андрій Криштопов.

У Білгород-Дніспровському кажуть, що місту потрібні не лише панелі, інвертори та акумулятори. Необхідні люди, які знають, як усе це правильно змонтувати, налаштувати і підтримувати в роботі – особливо тоді, коли від надійності системи залежить робота критичної інфраструктури. Тож наступний виклик для міста – не просто нарощувати власну генерацію. А й навчити людей, які зможуть цю енергетичну незалежність забезпечувати. Бо обладнання можна придбати, а от фахівця, який знає, як воно має працювати, за один день не підготуєш.

Нагадаємо, Україна суттєво краще підготувалася до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру цієї зими, ніж торік. Водночас захистити всі об'єкти від ударів неможливо. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука. 

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський попередив Росію про відповідь у разі нових ударів по українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, Москва вже готується взимку атакувати енергосистему України. 

Нагадаємо, Україна готується до ймовірно найважчої зими за час повномасштабної війни. Серед найбільш вразливих до нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі міст опинилися Київ, Одеса та Кривий Ріг. 

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Теги: енергетика Одеса війна блекаут місто відключення

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