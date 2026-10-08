Стало відомо про долю родини трирічної Злати, врятованої з-під завалів у Прилуках

Рятувальна операція після російського удару по Прилуках 7 жовтня

Дівчинка разом із мамою перебуває в лікарні, а двоє її родичів загинули внаслідок російського удару

Трирічна Злата, яку рятувальник виніс на руках з-під завалів після російського ракетного удару по Прилуках, перебуває в Чернігівській обласній дитячій лікарні разом зі своєю мамою Катериною. Про це повідомив начальник Прилуцького районного відділу поліції Владислав Стоянов у коментарі «Суспільному», передає «Главком».

За словами правоохоронця, напередодні атаки Катерина разом із донькою приїхала в гості до своєї сестри Юлії Малиш, яка працює в поліції. Під час російського удару Юлія також постраждала, а її чоловік Олег загинув.

Крім того, жертвою атаки стала мати сестер – Людмила. Жінка того вечора теж приїхала до родини.

Відомо, що загиблий Олег Малиш донедавна воював на фронті у складі стрілецького батальйону поліції Чернігівської області. Начальник Прилуцького райвідділу поліції підтвердив, що трирічна Злата та її мама нині перебувають у лікарні.

Нагадаємо, у Прилуках Чернігівської області завершилася пошуково-рятувальна операція після російського ракетного удару по п'ятиповерховому житловому будинку. Кількість загиблих зросла до 22 людей. Ще 54 людини постраждали.

Серед загиблих – п’ятеро дітей. Трьом із них був лише один рік.

Місто залишилося без газопостачання після масованої російської атаки 7 жовтня. За попередніми прогнозами, відновлення подачі газу жителям міста може тривати близько тижня.